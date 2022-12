El restaurante de 'First Dates' continúa reuniendo a todo tipo de solteros y solteras en busca del amor. Una de las protagonistas de sus últimas entregas ha sido Mariaura, una joven de 20 años que llegó con las ideas claras al ser preguntada sobre su prototipo de hombre ideal: "Tiene que ser simpático, honesto, que tenga carisma y sea empático". En cuanto a ella, confesó que es "amorosa, detallista y un poco celosa".

Por la puerta del dating show entró unos minutos después Daniel, de 21 años. Ambos parecieron conectar desde el primer momento y la cita transcurrió con normalidad. Sin embargo, cuando pusieron sobre la mesa el tema de los gustos musicales, la velada estuvo a punto de torcerse.

"Me gusta bailar y escuchar música", explicó Mariaura. Después de que la joven le preguntara por Justin Bieber, Daniel guardó silencio durante unos segundos y después de tragar saliva respondió: "A ver... No está mal. Lo puedo llegar a escuchar".

Sin embargo, el estudiante se vio obligado a mentir debido a que, por el tono que había utilizado, le había quedado claro que su cita era fan del artista. "Con lo de Justin Bieber he tenido que mentir un poquito porque no me gusta nada. He visto que ha puesto cara de que le encanta y de que la íbamos a tener si no me gustaba", confesó entre risas en unos totales a cámara.

Cuando llegó el momento de tomar la decisión final, Daniel estuvo dispuesto a tener una segunda cita con Mariaura: "Me ha parecido una chica bastante interesante y me gustaría conocerla fuera de aquí". Ella, por su parte, también aceptó seguir conociéndole: "Me divertí bastante y creo que tenemos compatibilidad en bastantes cosas".

