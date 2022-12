Beatriz y Bryan tuvieron una cita algo subida de tono en First Dates. Ambos se dedican al mundo de la canción y desde el primer momento se han entendido muy bien.

El tema sexual ha salido enseguida en la conversación, a lo que Beatriz ha aprovechado para contarle a su cita que lleva un año soltera, pero no sola, a lo que ha añadido: "no sola pero no con cualquiera". Bryan ha sonreído al escucharlo, satisfecho de su respuesta.

Una confesión delicada

Con el tema del sexo sobre la mesa, Bryan no ha dudado en aprovechar la ocasión para preguntarle cuántas veces al día le gustaba practicar sexo a su cita. Ella no ha dudado: "he estado hasta cinco veces", aseguró confiada. Él, en cambio, opinó ante las cámaras que le parecía "muy poco, como mínimo han de ser ocho o diez".

"No sé que tengo, pero los hombres no tienen aguante conmigo. Hay gente que dice que es una bendición gustar demasiado a los hombres", dijo Beatriz.

Bryan vio la oportunidad de contarle que es sadomasoquista: "Me gusta experimentar con el dolor". Ella, intrigada, no dudó en seguir indagando sobre los gustos de su cita: "¿Te gusta que te den con el látigo?". Acto seguido, Bryan explicó: "No me gusta que me peguen en el cuerpo, me gusta que me golpeen en mis miembros". Beatriz, con la cara desencajada y procesando esta información, solo pudo exclamar un: "¡¿Qué?!".

Bryan y sus experimentos

El comensal continuó explicándose ante la mirada atónita de su cita. "He experimentado con velas calientes. Duele pero es soportable, es rico", contó.

A Beatriz pareció gustarle la confesión de su cita, y es que ante las cámaras del programa solo pudo afirmar que ella experimenta "por todos los lados".

Al final ambos han coincidido en que quieren seguir viéndose, y ya se verá si les da para una amistad, una colaboración musical o algo más íntimo.