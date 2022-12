El bar 100 Quintos de Zapadores, en València, ha sido el último protagonista de Pesadilla en la Cocina, el programa de La Sexta que presenta el cocinero Alberto Chicote. El conocido chef, al que no le duelen prendas en criticar todo lo que los dueños de los negocios de restauración hacen mal, se despachó a gusto en esta edición e incluso tildó el negocio de "despropósito de la hostia".

El programa de Pesadilla en la Cocina que se grabó en el bar 100 Quintos de Zapadores, en València, se rodó en la pasada primavera. Los propietarios del establecimiento, Jose y Silvia, admitieron que abrieron el local sin tener "ni idea" de restauración. Era evidente, puesto que Alberto Chicote quedó alucinado con el negocio desde el primer momento en que pisó el bar.

Un establecimiento singular

El bar 100 Quintos de Zapadores está ambientado en el ejército y el mundo militar. El local está repleto de detalles de dudoso gusto, como un muñeco de tamaño natural disfrazado, una bombona de butano escondida en una especie de bala gigante o la típica muñeca cornetera que se solía comprar como recuerdo del servicio militar.

Este último elemento, de hecho, fue el que más desagradablemente sorprendió a Alberto Chicote porque, aseguraba: "Parece que me esté mirando". Las sorpresa que intentó darle el dueño del establecimiento, Jose, tampoco se quedó atrás. El hombre entró al local disfrazado de Rambo y preguntando por "el coronel Chicote", que estaba ya sentado a la mesa y no daba crédito a lo que estaba viviendo.

Tras comprobar que no tenían ni cocina ni alimentos almacenados para "darle de comer a la gente", sino que compraban "al día", el chef acaba por preguntar a la pareja: "¿Cómo montáis un restaurante sin tener ni idea de restaurantes?" A lo qué Jose replica: "Pensaba que era más fácil. Es un sueño, pero no una obsesión". "Jose, es una obsesión", le corrige su pareja.

Lo cierto es que el bar 100 Quintos de Zapadores no funciona y los propietarios apenas sacan para pagar la luz. La deuda que ha generado el establecimiento es de "30.000 euros", afirman, y no saben cómo solucionar la situación. "Es que él piensa que la gente va a venir a ver sus mierdas", dice su pareja, Silvia, "pero no". "No -la apoya Chicote-, porque la gente viene a comer".

Los disparates se suceden uno tras otros en el bar, al que acude también el conocido dj Ximo Bayo. Desde comprar arroz largo para hacer una paella, a no tener casi ni fuego para cocinar. "¿Se puede hacer peor?", estalla Chicote en este último Pesadilla en la Cocina, "¡es todo un despropósito de la hostia!"

Qué ha sido del bar 100 Quintos de Zapadores

Tras el paso de Chicote por este bar de Valencia, el establecimiento anunció en redes sociales que volvía a abrir completamente renovado: con una nueva decoración, nueva carta y nuevo ambiente.

Era mayo y aquella fue la última publicación del establecimiento. Según los comentarios de los clientes, el local está cerrado y la propuesta de Chicote pasó sin pena ni gloria porque el negoció no prosperó ni duró mucho abierto.