El programa de First Dates ha contado con la presencia de Eladio, un octogenario de origen cubano que quiere encontrar a alguien con quien compartir sus días. En el restaurante ha tenido la suerte de conocer a Susana, una mujer argentina que le ha parecido preciosa.

Eladio, que lleva más de 60 años en España, fue jugador de beisbol, y de aquellos tiempos le queda aún la gorra, que no se la quita más que para ducharse. Salió de su país al poco de comenzar la revolución cubana y lo hizo para no volver. Ha estado casado cinco veces, algo que le hace considerarse "un tipo con suerte". Sin llegar a desvelar si había sido infiel a sus mujeres, ha asegurado que "me gustaba la mía y las de los demás".

Susana ha afirmado haber tenido mala suerte en el amor. Eladio, al verla, se ha sentido impresionado por su "buen cuerpo" y su belleza. Cuando ella le ha contado que es argentina, él se ha mostrado contento. Vino a España hace 20 años, y tomó esta decisión después de sufrir un atraco en su país. "Les dije a mis hijas, nos vamos para allá, quiero morir de vieja y no a manos de un jovencito”, explicó.

Ella ha contado que se dedica a ayudar a niñas madres y niños de la calle, a lo que él ha respondido diciéndole que no se equivocaba al pensar que era "todo bondad". Ella, al enterarse que ha estado casado cinco veces, ha tenido la sensación de que quizás no era el hombre ideal para ella.

¿Segunda cita?

A diferencia de Eladio, a Susana su cita no le ha entrado por el ojo. Ha confesado que le ha parecido mayor, incluso le han parecido pocos los 81 años que tenía. "Me pareció como mi papá", aseguró tras la negativa a tener una segunda cita.

Un encuentro inesperado

El comensal, cuando se disponía a salir del restaurante, se acercó a la barra y preguntó a Elsa Anka si era la hija de Elsa Anka. Ella le explicó que no, que era ella misma, a lo que él respondió, muy sorprendido, que estaba guapísimo y que era muy fan suyo. Al final, ante las cámaras del programa, confesó que la presentadora y madre de Lidia Torrent era su amor platónico.