Pasapalabra ha sido siempre un concurso popular, extraordinariamente seguido por los espectadores y con una audiencia fiel que no se pierde ni un programa para ver si alguno de los concursantes se lleva el tan ansiado bote. En los últimos meses, el éxito del programa es arrollador debido a la presencia de dos figuras clave en el concurso: Orestes y Rafa. Se trata de los dos concursantes que desde hace meses se baten por conseguir el bote de Pasapalabra antes que el otro y embolsarse así un premio de más de 1,75 millones de euros.

Esta rivalidad (sana, hay que decirlo) y el hecho de que ambos participantes cuenten con una gran preparación, enormes dosis de deportividad y una sabiduría desbordante, les ha llevado a quedarse multitud de veces al borde de completar el rosco. Sin embargo, ninguno de los dos acaba de rematar y el duelo se repite una tarde tras otra.

Duelo entre Orestes y Rafa en Pasapalabra

Así ha sido esta semana, en la que Rafa ha estado dos días consecutivos a punto de responder correctamente a todo el rosco de Pasapalabra para desesperación de Orestes, que veía cómo su contrincante bordaba sus contestaciones y firmaba actuaciones brillantísimas. Mientras, el burgalés fallaba; y no en una sola definición, sino en dos en la misma vuelta, algo impensable hace apenas unas semanas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Orestes cometía estos errores en Pasapalabra, se preguntaba la audiencia?

Sin embargo, y para gran satisfacción de los seguidores de este burgalés que ya ha pulverizado un récord tras otro en el concurso de Antena 3, en la última edición del programa, la del miércoles 9 de noviembre, la cosa por fin cambiaba y Orestes arrasaba en el rosco de Pasapalabra.

Tal es la situación de tensión y emoción por ver quién de los dos se lleva el bote de Pasapalabra que la audiencia, ya de por sí alta, sigue creciendo y acumulando espectadores entre quienes ven cada tarde este popular concurso de Antena 3. De hecho, la última edición, la del miércoles 9 de noviembre, fue el programa más visto de la televisión ese día, con casi tres millones de personas apostadas frente al televisor para asistir al duelo entre Orestes y Rafa.

El del miércoles fue el segundo programa de Pasapalabra más visto del año desde marzo, cuando batió récord. No en vano, el 9 de noviembre consiguió un 26 % de cuota de pantalla, a tan sólo 19,8 puntos de distancia frente a su competidor. Los datos, facilitados hoy por el programa a través de sus perfiles en redes sociales, ha servido también al concurso para comunicar que ya cuenta con más de 5,3 millones de espectadores únicos y que parte del programa del miércoles se hizo con el ansiado 'Minuto de Oro' de la televisión. Un auténtico éxito.

#Audiencias 📈



➡️#Pasapalabra logra su 2ª mejor cuota del año: 26%, a +19,8 puntos de su competidor.



🏆 Es LO+VISTO de la TV con su máximo del curso y su día más visto desde marzo: 2.991.000 seguidores.



👥Alcanza 5.380.000 espectadores únicos y es #MinutoDeOro



¡Gracias! 💙 pic.twitter.com/9d7bTfMXpM — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 10 de noviembre de 2022

En el programa del miércoles 9 de noviembre, Orestes volvió a ser quien era y firmó una actuación memorable, respondiendo correctamente una definición tras otra, sin inmutarse, tranquilo y pausado, como siempre se ha mostrado durante sus más de 200 programas de Pasapalabra.

Pasapalabra reventó la audiencia en el rosco

La intervención más memorable de Orestes en la última edición del concurso fue cuando acertó 11 palabras del tirón y, finalmente, quedó a apenas una respuesta de embolsarse el bote. Sólo una definición le separaba de más de 1,76 millones de euros y, pese a que tenía claro que no iba a dar la respuesta correcta, decidió arriesgarse y

respondió esa definición debido a que apenas se jugaba nada: Rafa sólo podía ganarle completando todo el rosco y, como mucho, podían quedar empatados y, por lo tanto, asegurar ambos su permanencia en el programa.

Orestes arriesgó y dio una respuesta, pero no era la correcta (no se sorprendió lo más mínimo de haber fallado) y aseguró que estaría encantado de "firmar el empate" para que Rafa no arriesgase su silla en Pasapalabra en el siguiente programa.