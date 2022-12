Daniel, un joven de 18 años que ha acudido en busca del amor a First Dates, se encanta a sí mismo. Pese a que no le gusta excesivamente salir, en la discoteca se le acercan las chicas aunque no lo busque porque según él su "cuerpo lo hace todo". Estudia un módulo de Gestión Administrativa, pero su verdadera meta es llegar a ser agente de la Policía Nacional. Con tan solo 15 años fue ingresado en un centro, donde explica que aprendió el respeto. Respecto a cómo le gustan las mujeres, de pelo rubio y buenas personas.

Su cita, Lidia, tiene 20 años. Lo que más le gusta de ella es su pelo rubio y liso. No se encasilla ni como pija ni como choni, pero los hombres le gustan "canis y con chándal" porque, según su opinión, los pantalones de chándal hacen "mejor culo". También le gusta grabarse TikToks bailando y los agentes de Policía Nacional porque le gustan los uniformes. Cuando ha visto a Daniel ha quedado encantada porque "es muy alto".

Jugando a un juego propuesto por el programa, les ha tocado responder a una pregunta al azar: "El sitio más raro donde quieres tener sexo". Daniel lo tiene claro, y su fetiche sería poder mantener relaciones sexuales en un campo de fútbol "Así cuando los futbolistas están metiendo el gol yo lo estoy metiendo también", aclara.

Cuando llega el momento de responder a la siguiente cuestión, "¿Harías un trío?", el madrileño responde tajantemente con un "No". A Lidia le sorprende gratamente su respuesta, ya que piensa que no es una opinión popular entre los hombres. Más tarde, a solas con las cámaras explica sus motivos "Me vería capaz de satisfacer a dos personas, pero me da pereza". Ella, por su parte, tiene una opinión diferente, y es que considera que con su pareja no podría, pero que sí que le gustaría hacerlo "si no hay sentimientos de por medio".

Daniel está encantado con su cita, y después de que la conversación subiera de tono le revela algo que estaba pensando durante toda la velada: "Tienes la carilla de fogosa. Las gafas te dan el toque, te lo han dicho alguna vez seguro", le espeta. Además, añade que para él las gafas de pasta son un "fetiche" porque hacen que las mujeres parezcan más inteligentes, algo que le gusta.

Cuando ha llegado el momento de la decisión final Lidia le confiesa a Daniel que nunca le habían dicho que tiene "cara de fogosa". El joven aclara que "es cara de cachonda más que otra cosa". A ella le sorprende porque siempre han pensado que tiene cara de borde más bien. El madrileño insiste en que no: "No tienes cara de cachonda, hazme caso. Eso me gusta, está bien". A la joven parece no molestarle, ya que su reacción a los comentarios de él es la risa.

Los dos parecen haberse gustado, y están dispuestos a disfrutar de una segunda cita juntos: "Conectamos bien, yo creo", expresa él. Por su parte, ella quiere volver a ver a Daniel porque tienen "muchas cosas en común, que nos gustan a los dos. Tenemos un concierto de Mayo pendiente".