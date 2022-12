A la radio de À Punt se le acumulan las celebraciones. Los buenos resultados de audiencia del último trimestre han llegado acompañados de una fiesta, la del quinto aniversario, que durante una semana sacó la radio pública a la calle. Concretamente, del 5 al 11 de diciembre se instaló un estudio móvil en el vestíbulo de la Estación del Norte de València para que programas emblemáticos como Pròxima parada, Les notícies del matí o Territori sonor celebraran los 5 años de su cadena.

La directora del espacio musical, Manuela Alandes, hizo balance de la semana destacando el calor recibido por parte de los oyentes: «Esto nos ha permitido ver cómo la gente agradece y valora nuestra tarea. Además, nos ha dado fuerzas para encarar quinientos años más de radio pública valenciana», celebró.

De igual modo, Alandes quiso rememorar la ilusión con la que en su día se reactivó un medio que, cinco años después, sigue conservando el entusiasmo. «Ahora tenemos el añadido de saber que trabajamos en una radio que va cogiendo poso. Cada día acompañamos a más personas que se sienten informadas y entretenidas gracias a una radio que es suya», señaló.

En efecto, cada día crecen en audiencia tal como señala la tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM), atribuyendo a la radio pública valenciana 42.000 oyentes diarios durante el 2022, el doble que en el ejercicio anterior. Este dato consolida la tendencia alcista iniciada a principio de año y sirve de estímulo para las celebraciones de la cadena.

La última, una fiesta conducida por Territori Sonor y en la que participaron todos los programas de la cadena, junto con grupos como Badlans, Ona Nua, Mireia Vives y Borja Penalba, y Òscar Briz, Tito Pontet, Mafalda, Candela Roots y Sandra Monfort.

Comienza la fiesta

Las tardes en À Punt FM son de Pròxima parada, el magazín presentado por Susanna Lliberós y Joan Espinosa, encargados de estrenar el estudio móvil dejando algunas reflexiones sobre el papel de la emisora pública en sus cinco años de vida. «El aniversario es una excelente oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y lo que se podría mejorar. Nuestra radio siempre ha sido un pilar fundamental en lo que es la promoción, el uso y normalización del valenciano, y durante este tiempo la radio se ha esforzado en generar un espacio de debates de interés social», dijo Lliberós.

Un espacio que además debe ser vertebrador, dijo la periodista, pues la radio es un instrumento para que la ciudadanía se reconozca a lo largo y ancho del mapa autonómico. “Nos queda todavía mucho por seducir, pero vamos practicando cada día y especialmente, en Pròxima parada, con las cuatro horas de duración, intentamos dar cabida a todo lo que pensamos que es la radio”, subrayó.

En ese sentido, la conductora del magazín vespertino incidió en la necesidad de reconocer dónde se está si se quiere hablar para todos y reflejar «una realidad que es la que nos sustenta y nos enseña hacia donde tenemos que caminar».

«Es importantísimo mantener todo el esfuerzo administrativo de la sociedad en su conjunto para que no solo se cumplan otros cinco, sino para que se consolide de tal manera la radio de À Punt que no podamos prescindir de ella», reivindicó, equiparando la emisora y la lengua valenciana no solo como derecho, sino también como necesidad.

Llega la información

La programación especial siguió con Les Notícies del Matí, espacio diario desde donde Òscar Martínez y Vanessa Gregori sirven las primeras noticias del día. El matinal sigue la senda de la cadena y su audiencia no ha parado de crecer. «Durante estos cinco primeros años de vida de la radio pública valenciana hemos conseguido que Les Notícies del Matí se haya convertido un referente informativo para la sociedad valenciana y que sea la opción que, una buena parte de ella, utilice para despertarse cada mañana», resumió Clara Castelló, encargada de conducir el magazín de la segunda parte del programa.

Acto seguido, Castelló avanzó la hoja de ruta de su programa de cara a consolidar una audiencia creciente: «Nuestra intención a partir de ahora es la de evolucionar como equipo. Mejorar la manera de ofrecer los diferentes contenidos que conforman las cinco horas de directo diario, hacerlos más atractivos para fidelizar a esa audiencia que no para de crecer día a día. Queremos posicionar la radio de À Punt entre las emisoras más escuchadas en la Comunidad Valenciana, cosa que se convierte en todo un reto ya que la competencia a esas horas es fortísima”, concluyó.

A continuación fue el turno de El Rall, con Helena Montaner, programa que ha triplicado su audiencia con la información local la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes y la FVMP; y más adelante tomaron el relevo diversas actuaciones musicales, Les notícies del migdia y Els esports À Punt, con Carmen Monteagudo y Fermín Rodríguez, quien resumió así el último lustro: «Han sido cinco años de contar en valenciano el día a día de nuestro deporte, que no deja de ser una parte importante de nuestras vidas. El sentido de esta casa es narrar la copa del Valencia CF en su centenario o el primer título del Villarreal CF, pero también acompañar a deportistas y equipos no tan mediáticos. Un lujo y una responsabilidad», dijo.

Colofón humorístico

Por último, el broche a la semana radiofónica llegó el 11 de diciembre —día del aniversario— de la mano de Podríem fer-ho millor, con Susa Calafat al frente del equipo más osado de la emisora pública. La comunicadora reconoció que los nervios iniciales se han ido templando, pero proyectos como el magazín de fin de semana que ahora presenta hacen que la ilusión siga intacta. “PFM es un programa en el que prima el humor y el entretenimiento, lo cual no quita que sea un proyecto que disfrutamos y seguimos haciendo crecer con responsabilidad, trellat y muchísimo cariño con el objetivo de acompañar, informar y entretener a la sociedad valenciana en cualquier momento y circunstancia”, cerró Calafat.