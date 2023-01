Juan Antonio es un joven muy sexual. Nada más llegar al restaurante de First Dates se mostró convencido de que, después del programa, "follaba seguro". Allí conoció a Darius, que viene de Transilvania, en Rumanía. Esto le hizo gracia a Juan Antonio, que sin cortarse dijo: "A ver si me chupas la sangre, puedes ser mi Drácula".

A Darius, que confesó no haber tenido mucha suerte en el amor, su cita no le ha acabado de gustar. De hecho, lo único que le ha gustado de él ha sido su acento andaluz. Juan Antonio mostró interés en viajar a Rumanía, y en ese momento Darius le preguntó qué sabía sobre su país. "De Rumanía sé que la capital es Bucarest", le dijo, aunque después, ante las cámaras, añadió: "De Rumanía sé que los rumanos me ponen cerdo como una perra".

Para Darius, Juan Antonio iba "muy rápido, al grano, y esas cosas surgen". En cuanto el segundo ha querido hablar de sexo, Darius le ha cortado alegando que a él no le gusta hablar de eso y menos los chicos "picaflor". A pesar de eso, le ha confesado que su fantasía es "que te disfraces de profesor y yo de alumno, o que seas el policía y me cachees”. A Juan Antonio le ha excitado mucho la idea y enseguida se lo ha imaginado disfrazado de muerto viviente: "¿Te imaginas chupársela a un zombie?".

Darius también ha confesado que él era más paradito que fogoso en cuanto al sexo, lo que ha dejado a Juan Antonio algo decepcionado.

No hubo sexo final para Juan Antonio

En la decisión final parecía que ambos habían leído bien las expresiones de su acompañante y tenían claro por dónde iban los tiros. Pese que Juan Antonio entró con ganas de salir con una noche de pasión firmada, se dio cuenta de que no iba a ser así. Darius no quiso tener más citas con él porque no sintió un flechazo.