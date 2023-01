Pasapalabra es, sin duda, uno de los programas del momento. El concurso, que actualmente emite Antena 3 y que es uno de los más longevos de la televisión en España, arrasa en audiencia tarde tras tarde y, en concreto, esta semana está batiendo sus propios récords. El lunes 28 de noviembre Pasapalabra fue el programa más visto y el martes, 29 de noviembre, volvió a repetir nuevamente al registrar más de 2,8 millones de espectadores y adjudicarse el Minuto de Oro en televisión de ese día y el título de programa más visto. Un auténtico éxito.

No es para menos. Además del interés que genera Pasapalabra, desde hace meses ofrece un duelo diario entre dos concursantes que se están convirtiendo por méritos propios en dos de los aspirantes al bote con más calidad de todos los que han pasado por la historia del programa. Orestes Barbero ya estaba en Pasapalabra cuando el espacio se emitía en Telecinco y Rafa Castaño, igual.

#Audiencias 📈



💥 ¡Volvemos a arrasar con 2.844.000 seguidores y 23,2%!

💥 #Pasapalabra es el programa +visto de la TV, líder y a +14,3 puntos de ventaja de su inmediato competidor.

💥 Somos #MinutoDeOro y hemos sumerado los 5M de espectadores únicos https://t.co/Nv5ccNijJE pic.twitter.com/c0i8SR21am — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 30 de noviembre de 2022

Ninguno de los dos se llevó el premio final del programa (un bote que ahora se sitúa en 1.852.000 euros) y, tiempo después ambos se volvieron a enfrentar en Pasapalabra y a luchar cada tarde por el bote del concurso. Hasta ahora.

Los duelos son antológicos y cuando no gana uno el rosco de Pasapalabra con autoridad, lo hace otro. Tanto Orestes como Rafa exhiben en cada programa su excelente preparación y sus altísimas probabilidades de poder llevarse el bote. Quién lo ganará finalmente es algo que todos los espectadores se preguntan.

La audiencia de Pasapalabra, dividida

Pese a la expectación que levanta Pasapalabra, el enfrentamiento entre Rafa y Orestes no sólo está haciendo historia, sino que su rivalidad (sana, pero rivalidad) divide a la audiencia desde hace meses.

Cada uno de los dos concursantes cuenta con legiones de fans y con miles y miles de detractores. Todo depende de a quién le caiga mejor uno u otro. Y, por supuesto, también hay público que reconoce la valía de ambos aspirantes y su excelente preparación, animándoles sin cesar a que sigan luchando hasta hacerse con el bote de Pasapalabra.

Sin embargo, algunas de las opiniones son extremadamente parciales e interpretan cada gesto del contrincante como una auténtica ofensa. Es el caso de algunos espectadores que consideran que Orestes se cree mejor de lo que realmente es y sólo ven en él a una persona prepotente y creída que intenta ir de humilde aunque en realidad no lo es.

"Orestes no ha perdido ni medio segundo en decirle a Rafa y que todo el mundo se enterara que él sabía la palabra que no supo Rafa" en el último rosco, el emitido el martes 29 de noviembre. "Qué ego tiene y qué mal educado y prepotente es", asegura un seguidor.

No ,ha sido hoy que Orestes perdió pero @OrestesBarbsalc no perdió ni medio. Segundo para decirle a Rafa y que todo el mundo se enterara que el sabía la que no supo Rafa,que ego tiene y que mal educado y prepotente es — Telamarinera Tabarnesa (@catalana_rosa) 29 de noviembre de 2022

No es el único. Otro fan de Rafa Castaño asegura que al burgalés "le encanta quedar siempre por encima" de su rival. No obstante, hay espectadores que opinan que no es una actitud que se pueda achacar a uno u a otro, sino que depende del día y de las circunstancias. "Rafa también lo hace y no pasa nada. ¿O sólo vemos por un ojo?", se preguntan.

Sea como sea, tanto ellos como el resto de la audiencia de Pasapalabra prometen estar atentos para asistir al desenlace del programa y comprobar quién de los dos, Rafa u Orestes, se lleva finalmente el bote.