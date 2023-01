El enfrentamiento de Kiko Hernández con el clan de las Campos estalló una vez más ayer en Sálvame. El colaborador volvió a asegurar en el programa de Telecinco que Gustavo, mano derecha de Mª Teresa Campos, había grabado horas y horas de la familia y que esas filmaciones contenían información explosiva sobre sus integrantes, desde la propia Mª Teresa a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, o incluso sus nietos.

Carmen Borrego, presente en el plató de Sálvame, contestó a Kiko Hernández y trató de que éste detuviera su ataque hacia la familia Campos. No lo logró y, al final, estalló y optó por abandonar Sálvame.

La periodista se marchó a la sala VIP del programa y, hasta allí, la siguieron Jorge Javier Vázquez y el propio Kiko Hernández. Carmen Borrego explotó y no pudo evitar entonces llorar amargamente y enfrentarse a ambos.

El hijo de Carmen Borrego, en el ojo del hurac谩n

Para la hija de Mª Teresa Campos, Sálvame es el responsable de numerosos problemas que actualmente afectan a su vida privada, especialmente la mala relación que mantiene con su hijo y con su nuera. Y es que, Kiko Hernández también ha desvelado en los últimos meses la opinión que la pareja del hijo de Carmen Borrego tiene de la familia Campos, algo que ha generado mucho malestar en el seno del clan.

De hecho, este asunto se ha convertido en uno de los temas recurrentes para comentar en Sálvame, algo que enfada sobremanera a Carmen Borrego y que ayer acabó por hacerla estallar otra vez. "¡No puedo más!", protestó, "os habéis cargado la relación con mi hijo y todo tiene un límite. Y el límite es hoy", afirmó entre lágrimas.

Según Carmen Borrego, Sálvame, programa para el que trabaja, es el responsable de la mala relación con su hijo y de los ataques constantes que vive su familia, algo que ya no parece dispuesta a tolerar. "Hasta que no me enterréis no vais a parar", le espetó a Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández.

"¡Vale ya!", les pidió Carmen Borrego a ambos, "¡por favor os lo pido!". "Me habéis jodido la relación con mi hijo, ahora con mi familia... ¿qué coño es esto?", gritó mientras lanzaba contra el suelo su teléfono móvil. "Carmeeeeeennnn...", la llamaba Jorge Javier Vázquez para intentar calmarla. "Que no Jorge, que no. Todo tiene un límite en la vida. Y el límite ha llegado hoy", contestó al tiempo que abandonó la sala.