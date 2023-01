La polémica protagonizada por Vox en Castilla y León por su protocolo sobre el aborto continúa siendo objeto de debate en las tertulias de televisión. Este tema ha vuelto a estar presente este jueves, 19 de enero, en 'El programa de Ana Rosa', donde su presentadora ha recogido unas declaraciones que dejó este miércoles Rocío Monasterio en el programa radiofónico de Federico Jiménez Losantos.

La presentadora no ha dudado en cuestionar el argumento que daba la política del partido de ultraderecha, ya que afirmaba que lo que se pretende en la región es "informar" a las mujeres embarazadas. Un punto de vista que no tiene ningún sentido, según ha destacado Ana Rosa: "Es que las mujeres embarazadas en este país, desde hace muchísimos años, están informadas".

Pero además, la de Telecinco también ha aprovechado para darle las gracias a Losantos por salir ayer en su defensa: "Tengo que agradecerle a Federico". "Te defendió como un titán", ha apuntado por su parte Isabel San Sebastián.

"Ana Rosa lo mismo que yo, que Carlos Herrera o Vicente Vallés somos objeto permanente de ataques de Podemos. Y el tratamiento que le dio a Ana Rosa Quintana era digno de Podemos", mantuvo Losantos ante las críticas de Monasterio: "Me parece indignante escuchar a Ana Rosa decir que un hombre no puede hablar de embarazos... ¿Pero qué es esto?". "Eso no fue así", replicó el presentador.

Después de que 'El programa de Ana Rosa' emitiera este corte, la conductora del espacio ha reaccionado entre risas: "A ver, Monasterio... Muchas mujeres tienen hijos. Usted tiene cuatro, yo tengo tres". "Yo no le he dicho al señor Gallardo que los hombres no tienen por qué saber de embarazos", ha mantenido.