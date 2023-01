Los duelos entre Orestes y Rafa se han acabado en Pasapalabra. Al menos de momento. Tanto el burgalés como el sevillano, que desde hace meses se ven las caras cada tarde de lunes a viernes en Antena 3 para intentar conseguir el bote, que ya acumula casi 2,1 millones de euros, dejan el concurso para dar paso a viejos ganadores del concurso, como Pablo Díaz o Jero Hernández.

Y es que Pasapalabra estrena hoy lunes, 23 de enero, el Duelo de Campeones, una serie especial en la que se enfrentarán destacados concursantes del programa para intentar hacerse con un bote de 50.000 euros.

Quién está en Pasapalabra a partir de hoy lunes 24

La mecánica del concurso será idéntica a la de un Pasapalabra normal, a diferencia de que el perdedor quedará fuera del programa. Cada día se enfrentarán dos concursantes y, quien no se haga con el rosco, quedará definitivamente eliminado.

En total habrá dos grupos con cuatro concursantes cada uno: ganadores veteranos y vencedores más recientes. Cada uno aportará un jugador cada día y, cuando se consigan los cuatro primeros clasificados, comenzarán las semifinales.

Todos los programas serán eliminatorios hasta que, al final, queden sólo dos concursantes. Ellos serán los que luchen por el bote final, que tendrá 50.000 euros.

Hasta que este Duelo de Campeones de Pasapalabra no se resuelva, el concurso no regresará a su línea habitual y, por lo tanto, no regresarán sus jugadores actuales. Hasta entonces, la audiencia de Pasapalabra se queda sin las actuaciones de Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Habrá que esperar un poco más para saber quién de los dos consigue por fin el bote de Pasapalabra.