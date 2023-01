Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa de este miércoles, 25 de enero, poniendo el foco en las protestas de los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid contra el reconocimiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre. En concreto, la presentadora de Telecinco ha criticado que Pedro Sánchez no dijera "ni una palabra de condena al jarabe democrático" hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En su editorial, la periodista no ha dudado en salir en defensa de Ayuso: "La definición de ilustre es una persona que ha hecho algo importante en una actividad. ¿Qué estudiante de periodismo ha logrado ser presidenta?". "Los universitarios pueden abuchear, pero los políticos tienen que estar a la altura", ha apuntado antes de afear que varios ministros catalogaran de "provocación" la presencia de la política popular en la UCM.

"La llamaron asesina, fascista y cucaracha cuando el Ministerio de Igualdad está elaborando una ley contra la violencia política ejercida contra las mujeres con cargo público. ¿Qué pasa, que Ayuso no es una mujer y no tiene un cargo público?", ha continuado diciendo: "Que ministros y políticos justifiquen la violencia verbal en una Universidad me parece absolutamente deleznable".

Ana Rosa también ha cargado contra la alumna que utilizó su discurso para reivindicar las protestas contra Ayuso. "La alumna más lista. Bueno, o que mejor nota ha tenido", ha dejado caer con cierta ironía: "Dijo que era un día de luto. Desde luego que es un día de luto, porque en ese templo de la inteligencia, vimos que la inteligencia moría. La Universidad debe ser diálogo y debate. Para vencer hay que convencer con palabras, no con insultos".

Más adelante, ya en la mesa de debate, la de Telecinco ha elevado el tono de sus críticas hacia la joven: "Me llama la atención que la número uno, la más brillante del periodismo... No sé qué futuro le espera al periodismo. Hace un discurso inconexo sin sujeto, verbo y predicado. Es un discurso bastante lamentable".

Fernando Garea, por su parte, ha lamentado las duras palabras de la presentadora y ha recordado que el Gobierno central envió a la policía nacional para proteger a la presidenta. "No pondría mucho foco en la estudiante, está empezando y es una joven en una situación difícil. Analizar si dijo sujeto, verbo y predicado me parece un poquito injusto", ha defendido el periodista mientras Ana Rosa se justificaba: "Yo me he referido más a los políticos que a los estudiantes".