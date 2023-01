Naomi y Adrián eran amigos hasta que pasaron a ser algo más después de que ella tuviera un sueño erótico con él y decidieran dejar a sus respectivas parejas e iniciar una relación juntos, que hasta el momento ha durado dos años. Sus planes son tener hijos, formar una familia y casarse, pero para eso primero tendrán que esquivar todas las tentaciones que se les vayan presentando en la isla y salir de la mano de la experiencia. De momento es la pareja que más polémica ha generado y también la que más encontronazos ha tenido, revolucionando La isla de las Tentaciones.

El primer roce, antes de poner rumbo a República Dominicana

Mientras se preparaban las maletas para poner rumbo a República Dominicana e iniciar la experiencia, Naomi y Adrián tuvieron el primer roce. Ella le pone en la tesitura de que una chica se mete en el jacuzzi mientras él ya está dentro, preguntándole cómo reaccionaria. Él, tranquilamente, le responde que se limitaría a saludarle y preguntarle qué hace ahí. A la joven le cambia la cara y le espeta: "Es que no sé qué pintas con una tía a solas en el jacuzzi".

Adrián trata de hacerle entender que durante el reality sucederán diferentes situaciones que no serán fáciles para ninguno de los dos, y que tiene que tomárselo con calma: "Si me cae bien hablaré con ella y no te faltaré el respeto. Tienes que aprender a confiar en mí y ver que no tiene por qué pasar nada". No obstante, Naomi le reitera que para ella lo del jacuzzi es una falta de respeto, a lo que el valenciano le responde: "Eso no es una falta de respeto, eso son celos".

Presentación de los solteros y solteras

Uno de los momentos más particulares es la presentación de los solteros y solteras. Los tentadores eligen a la persona que más les gusta, y es aquí cuando comienza la trifulca entre Naomi y Adrián. Cuando una soltera, Jennifer, le pone el collar a Adrián eligiéndolo como su favorito y se dispone a volver a su sitio, se dirige a Naomi y le dice "Agárrate que vienen curvas", la primera frase que se ha viralizado esta sexta temporada. Naomi, muy cabreada, amenaza a su novio con que si habla con la soltera dispuesta a tentarle va a romper la relación con él.

Adrián, que no entiende por qué se cabrea tanto y le amenaza de esa forma, le intenta hacer entrar en razón, y pese a que coincide con su novia en que el comentario de la soltera ha sido desafortunado, no piensa que esté actuando como toca: "No puedes ofenderte por todo, y si por ti fuera no le daría citas a ninguna. Te pido por favor que estés tranquila y confíes en mí"

Pese al discurso de su novio, Naomi no entra en razón, y le recrimina que no le defiende, "como siempre". Él, también indignado, le reprocha que no puede "defender lo indefendible". Las solteras comienzan a aplaudir la respuesta de Adrián, y mientras Naomi les manda callar y amenaza a su novio de nuevo con que serán la primera pareja en romper.

Más tarde, a solas ante las cámaras, la valenciana hace algunas confesiones sobre cómo transcurrió el viaje de camino a República Dominicana: "La primera discusión que tuvimos Adrián y yo fue justo viniendo en el catamarán porque le dije 'como una tía me vacile y luego le des una cita o tontees con ella se acabó', y es justo lo que ha hecho, no me ha defendido. Veremos si ahora también tontea con ella".

La elección de las primeras citas

Los que pensaban que ya habían visto todo estaban muy equivocados. Durante la elección de las citas Naomi ha seguido en la misma línea, y ha protagonizado uno de los momentos que más polémica ha generado en redes. De hecho, los compañeros de villa de Adrián se han quedado perplejos con el trato de Naomi hacia Adrián. De hecho a Manuel, la pareja de Lydia, se le ha escapado "Esta chica no puede ser así".

En el momento en el que ella ha elegido cita todo ha transcurrido con normalidad, pese a que las cámaras han captado algunos gestos de Adrián que mostraban una mezcla de resignación y preocupación. Naomi ha acabo eligiendo a Cristian, y estos han sido sus motivos: "Hay un chico que me ha llamado más la atención y que creo que encaja más en mi prototipo. Lo que pasa es que para mí la lealtad para mí es lo más importante y es un vacilón que te cagas, así que nunca le daré una cita a no ser que cambie su actitud. Es Napoli. He estado casi toda la mañana hablando con uno de ellos y me transmite muy buena energía. Es Cristian."

Sin embargo, el turno de elegir cita de Adrián ha sido todo menos tranquilo. Cuando el valenciano estaba tratando de elegir cita ha sido interrumpido por su novia: "¿Estás de coña?", repetía constantemente ella. Él continuaba tratando de expresarse: "Creo que estamos aquí para ponernos a prueba. Esta mañana se le veía arrepentida y la cita se la voy a dar a Jennifer." En ese momento gira la mirada hacia Naomi y le dice "Confía en mí". Naomi en ese momento critica el comportamiento de su pareja ante sus compañeras: "Lo menos leal del mundo es este tío".

El pique de Adrián con Javi en TikTok

Adrián no solo se ha estrenado en televisión, si no también en TikTok. El valenciano ha decidido abrirse una cuenta tras su experiencia en La isla de las tentaciones' para comenzar a subir contenido. En uno de sus primeros vídeos ha puesto "Cuando en esta edición parece que alguien más ha mentido en la edad". Evidentemente, la indirecta iba dirigida hacia Javi, que lo ha pillado al vuelo.

El ex de Claudia no se ha quedado callado y ha comentado en la publicación: "Que original eres bro". La mejor parte ha venido cuando el valenciano ha decidido contestarle: "Como tu DNI bro". La respuesta de Adrián acumula ya más de 5.000 likes.

Quien haya seguido la quinta edición del reality sabe que uno de los momentos que más estupefactos dejó a los espectadores es cuando se reveló que Javi había mentido en su edad, no solo al programa, sino también a su propia novia. El joven mintió diciendo que tenía 25 años, cuando en realidad tenía 28, y que tenía dos pasaportes y dos DNI diferentes.