'La chica de nieve' salta de las librerías a Netflix en forma en serie. La plataforma de streaming estrena este viernes, 27 de enero, su esperada adaptación del bestseller escrito por Javier Castillo, la novela más leída durante el confinamiento. Milena Smit, una de las actrices españolas más prometedoras y con mayor proyección de su generación, encabeza un elenco que se completa con intérpretes de altura como José Coronado, Aixa Villagrán, Tristán Ulloa o Loreto Mauleón.

Smit, que en los últimos años ha protagonizado películas como 'Madres paralelas' y 'No matarás', se pone esta vez en el papel de Miren, una periodista en prácticas que no parará hasta descubrir el paradero de una niña desaparecida durante la cabalgata de los Reyes Magos en Málaga. En una entrevista con YOTELE, José Coronado y Aixa Villagrán hablan de sus personajes y cuentan las claves de la serie, que promete ser uno de los thrillers de mayor éxito del año.

¿Qué es lo que más os llamó la atención de este proyecto?

Aixa Villagrán: A mí lo que me llamó la atención fue que me llamasen para hacer de policía, la verdad, porque llevaba mucho tiempo deseando que me llegara un thriller. Me sorprendió y me encantó. Y el hecho de que sea un bestseller de Javier Castillo, una de las novelas más leídas en la pandemia, y que Netflix estuviera detrás con este elenco y estos directores... Fue un conjunto de todo.

José Coronado: Entré en la serie porque me parecía una historia tremendamente potente y que estaba, además, amparada por Netflix. Se me pidió que fuese el mentor de Miren y un poco el padrino de la serie, y creo que tiene todos los mimbres como para aceptar ese papel que me quisieron dar.

La protagonista de la historia es Miren, interpretada por Milena Smit. ¿Cuál va a ser la relación de vuestros personajes con ella?

Villagrán: Las dos estamos muy implicadas en el caso, pero lo intentamos resolver de maneras completamente diferentes. Tenemos un enfrentamiento porque mi personaje es más protocolario y Miren se toma la justicia por su mano. Además, y esto lo hablé mucho con Milena y con los directores, queríamos contar que hay un pasado soterrado entre las dos.

En tu caso, José, parece que Eduardo va a ayudar a Miren en la investigación...

Coronado: Eduardo es un periodista veterano que intenta que Miren no se involucre como lo hacen los becarios, los jóvenes que empiezan su carrera. Y más cuando Miren tiene un pasado y un trauma.

¿Iremos viendo ese pasado a lo largo de los capítulos?

Coronado: Cuando se va al pasado es para escarbar en el trauma que tiene el personaje de Miren. No quiero hablar mucho para no hacer spoiler, pero tampoco creo que se indague mucho.

Villagrán: Hay pinceladas, esperamos que haya una segunda temporada y que se pueda desarrollar. Son pequeños aperitivos de lo que ha sucedido en su pasado, en el mío, en la relación entre Eduardo y Miren...

El thriller es un género que gusta mucho... ¿Qué diferencia a este de otros?

Villagrán: Se diferencia en que el peso lo llevan los personajes femeninos, algo a lo que no estamos muy habituados en el thriller. Tiene unas protagonistas que no son heroínas aspiracionales, tienen sus luces, pero también sus sombras y cometen errores. Como espectadora me llama la atención, porque se sale un poco de la fórmula habitual, sin infravalorar por supuesto al resto de los thrillers. Además toca temas que necesitan visibilidad, como la violencia machista.

Adaptar libros al cine o la televisión no suele ser tarea fácil y el público de la obra original suele ser muy exigente. ¿Los lectores van a estar satisfechos?

Coronado: Estoy seguro de que sí. No he leído el libro porque, en el libro, mi personaje es un chaval de 30 años y ahora es otra cosa, entonces no queríamos que me distrajera o confundiese. Lo de llevar bestsellers al cine ya está inventado, algunas veces ha tenido mejor acogida la serie y otras el libro, pero en cualquier caso, va a dar lugar al coloquio y al intercambio de pareceres. Sobre todo, de temas tan tremendos como los que comentaba Aixa, como la violencia machista o la cultura de la violación. Son unos temas de los que, por desgracia, se están hablando mucho estos días. Pero no creo que vaya a haber mucha decepción, en cualquier caso no está en nuestra mano, nosotros somos cómicos (risas).

Además del cambio de ubicación, ¿va a haber alguna diferencia significativa respecto al libro en cuanto a la trama?

Villagrán: La trama principal es la misma, pero cuando adaptas una novela al audiovisual siempre tiene que sufrir cambios, porque si no sería imposible. Creo que todos los cambios artísticos han sido para bien y para llevarlo también a nuestra idiosincrasia. En la serie la trama transcurre en Málaga, una ciudad que tiene todos los ingredientes para desarrollar y ambientar un thriller. Además, es la ciudad del escritor. Cuando rodaba allí con las palmeras, el mar, el turismo, el folclore... Málaga transmite algo sensorial. No tiene nada que ver con Nueva York (donde se ambienta la novela), pero todas las decisiones se han tomado para que llegue a cuanta más gente mejor. Entiendo que a los lectores, como enamorados de la novela, les puedan chocar ciertos cambios, pero confío en que lo van a entender. Al final Málaga es la ciudad del escritor, donde nació, donde se enamoró, donde tiene su familia y donde se inspiró.

¿Javier Castillo os dio algún tipo de directriz para interpretar a vuestros personajes?

Villagrán: Lo hemos tenido ahí para cualquier duda. Nos hemos hecho amigos, hemos estado en Málaga comiendo y cenando, pero en lo artístico delegó en Atípica y en Netflix.

En el libro, cada capítulo te deja con ganas de más y de más. ¿Esta tensión constante también se va a reflejar en la serie?

Coronado: Va a haber mucho deseo de seguir sabiendo lo que ocurre. La lectura te implica un ejercicio de imaginación, sin embargo, cuando te lo dan de una forma con una factura tan fantástica como es el caso de 'La chica de nieve', creo que es mucho más fácil que quieras seguir viendo qué es lo que va a pasar.

José, han pasado más de 20 años del final de 'Periodistas'... ¿Cómo ha sido volver a la profesión y qué diferencias hay entre ambos personajes?

Coronado: Muy gratificante. Siempre digo que vuestro gremio lo adoro, lo conozco y lo he estudiado bien. Creo que, además, son dos oficios que tienen similitudes, porque los casos que tratamos en el día a día los actores y los periodistas nos los llevamos a casa en la piel. Evidentemente, Eduardo no tiene nada que ver con el Luis Sanz de 'Periodistas'. Era un tipo más joven que todavía luchaba por cambiar el mundo. Hay gente que siempre luchará y eso es de aplaudir, pero quieras o no, la edad te hace relativizarlo todo.

Vuestros personajes también aparecen en 'El juego del alma', otro de los libros de Javier Castillo. ¿Os gustaría volver a retomarlos? ¿Ha habido conversaciones sobre una segunda parte?

Villagrán: Yo espero que se desarrolle la trama. En 'La chica de nieve' se vislumbran cosas que no se han contado y espero que vayan a más, ojalá haya una segunda, una tercera y una cuarta temporada.

Netflix acostumbra a estrenar sus series del tirón. Desde vuestro punto de vista personal, ¿esta serie es para devorarla en una tarde o para saborearla?

Coronado: ¡Ninguna serie tendría que devorarse en una tarde! Creo que tendrían que inventar alguna fórmula para que podamos ver, por lo menos, un capítulo al día para poder reflexionar y compartirlo con la gente que lo haya visto. Pero la realidad es la realidad y creo que todos, y yo el primero, cuando pillamos una buena serie nos la vemos prácticamente del tirón

Villagrán: Y tiene sus pros y sus contras. Mi madre me dice: "Hija, es que hay tantas cosas y me las veo tan rápido que luego se me olvida y mezclo". Yo, como devoraseries, agradezco estar viendo una serie detrás de otra. Al final se agradece que no pare de haber contenido, y para nosotros como actores es de agradecer. Yo cuando era pequeña y veía 'Aquellos maravillosos años' estaba loca porque llegara el siguiente capítulo, pero también disfruto el empacho y la sobredosis que me doy de series con el cuenco de palomitas.