Pablo Díaz ha vuelto al plató de Pasapalabra. El de Tenerife, muy querido por la audiencia y considerado uno de los grandes ganadores del concurso, midió sus fuerzas el jueves 26 de enero con otro maestro de las palabras: César Garrido.

Y lo hizo con nota. Pablo Díaz, que en julio de 2021 ganó un bote de 1.828.000 euros, arrolló a su contrincante en una brillantísima primera vuelta en la que no mostró prácticamente ninguna duda pese a que afrontó un par de palabras complicadas.

Pablo Díaz se convertía así en el último semifinalista del formato que Pasapalabra tiene en marcha durante los últimos días de enero de 2023: el Duelo de Campeones, en el que ocho antiguos ganadores del concurso se baten entre sí para intentar conseguir un bote especial en Pasapalabra que se ha establecido en 50.000 euros.

Cada programa es eliminatorio y ha contado con una representación de un grupo de ganadores más recientes y otra de 'viejas glorias' del concurso. En total, se han clasificado cuatro jugadores: Jero Hernández, Sofía Álvarez, Nacho Mangut y el último que consiguió un puesto en la semifinal, Pablo Díaz.

Pablo Díaz arrasa en el rosco de Pasapalabra

El tinerfeño empezó el rosco de Pasapalabra muy fuerte, con doce aciertos del tirón. Luego, embocó otras seis respuestas correctas y, finalmente, cinco más para comenzar la segunda vuelta, en la que sólo le restaban dos definiciones que resolver.

Por su parte, César Garrido, que en 2012 ganó un bote de 1.524.000 euros, fue mucho más cauto y afrontó el rosco del Duelo de Campeones de Pasapalabra en tandas de en torno a los cinco aciertos. Cometió un error que dejó vía libre a Pablo Díaz a la hora de arriesgar y así lo hizo: se la jugó y falló. Pero, aún así, el de Tenerife tenía ventaja en el número de aciertos y se vio en la tesitura de poder elegir contra quién jugar la semifinal: Sofía Álvarez o Nacho Mangut.

Así lo hizo notar el propio concursante antes de responder: "Si la acierto, jugaré contra Sofía; si la fallo o no contesto, contra Nacho", explicó. El presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, le preguntó contra quién prefería competir y Pablo Díaz fue tajante: "No me gusta ninguno" porque ambos son grandes campeones y contra los dos ha jugado con anterioridad y sabe lo complicado que puede resultar vencerles.

Finalmente, Pablo Díaz optó por dejar correr el tiempo y no contestar pese a que se sabía la respuesta, como más tarde comprobó Roberto Leal. Así que Pablo Díaz jugará la semifinal contra Nacho Mangut y de este duelo saldrá uno de los finalistas del Duelo de Campeones de Pasapalabra, que se resolverá el último día de enero.