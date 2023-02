El mainsplaining de Med hacia Elsa en First Dates comienza desde el principio de la cita. Ella ha estudiado medicina, él al parecer no tiene ningún tipo de formación, o al menos no lo dice durante la velada. Ambos estaban conversando sobre el mundo del fitness, un estilo de vida que parece que le gustaba a los dos. Cuando ella le pregunta si se encontraba en fase de reducción o de ganancia, él le mira con soberbia, imita su acento, ("¿de reducsión"?), y le dice prepotentemente: "Hay tres tipos de faces. Está la ganancia muscular, mantenimiento, ¿y qué más?". Ella le responde que "mantenimiento y pérdida". Él, siguiendo la misma actitud responde: ¿Pérdida por qué? Se llama tonificación. Simplemente te lo estoy explicando para que lo sepas".

A ella no le gusta el tono y la actitud de Med, y así lo expresa ante las cámaras: "Yo creo que en una primera cita uno tiene que ser un poco más relajado. Me sentía como que estaba pasando un examen. Soy muy risueña y me gusta dejarme llevar, y parecía que estuviera pasando un examen de la carrera. Creo que no soy tonta, aunque pueda parecer simpática o parecer más relajada, creo que puedo mantener una conversación seria cuando es el momento correcto y la situación adecuada".

Pero si los espectadores pensaban que ya habían visto toda la capacidad de prepotencia que tenía Med, estaban muy preocupados, y el examen y el cuestionamiento sobre los conocimientos de Elsa continuaban: "¿El cuerpo de cuánto está compuesto de agua? ¿A un 60 o a un 70?", le pregunta a ella. Elsa responde que esto dependerá "de la edad, de la persona, y de la cantidad de masa muscular". Él, le felicita con condescendencia: "Muy bien. Sabes de ese mundo, mira". Ella no puede creer lo que está ocurriendo y le recuerda que no necesita su aprobación y que ha estudiado medicina. Continuando con el vacile, Med vuelve al tema del fitness y echa por tierra los estudios de Elsa: "No hace falta sacarse una carrera para saber eso. Sobra con estar metido en el mundo del fitness".

Las redes se han incendiado ante esta actitud tan obvia de mainsplaining, sobre todo de mujeres que no comprenden cómo todavía a día de hoy se les puede seguir cuestionando de esta forma, y de obligar en cierta manera a demostrar si son o no lo suficientemente válidas en su campo. Un hombre sin estudios superiores poniendo en entredicho los conocimientos de una médica, está claro muestra de que el machismo continúa presente en nuestra sociedad.

Tranquilos, que tuvo su revancha pic.twitter.com/uolSSTYOQd — Meryl Script (@Mariaruascript) 1 de febrero de 2023

Elsa, ante la actitud paternalista y de superioridad de Med, se mostró inseguridad e incomodidad. No obstante, como dijeron algunas usuarias de Twitter, "tuvo su revancha", y es que cuando él, otra vez con una actitud condescendiente rechaza una segunda cita y dice que como mucho podría ofrecerle su amistad, ella le dice claramente que no quiere ser ni siquiera su amiga: "Una cosa es tener la autoestima alta y otra ser un engreído".