El mansplaining que sufrió Luisa en prime time durante su cita en First Dates se viralizó. Los usuarios de redes sociales se encendieron e indignaron ante el comportamiento que tuvo Med con su cita, una doctora, cuestionando sus conocimientos sobre medicina en reiteradas ocasiones. Pese a que ella se sintió incómoda en todo momento, algo que es claramente perceptible en las imágenes, no le faltó el respeto a su acompañante en ningún momento, ni tampoco decidió abandonar la cena.

Unos días después, viendo el revuelo que ha generado la situación que sufrió, la joven ha decidido pronunciarse al respecto en TikTok, para explicar por qué no se levantó y se fue cuando vió las actitudes tan machistas que estaba teniendo Med. Lo primero que dice Luisa en el vídeo es que su cita "fue peor de lo que se mostró en televisión" y que hubieron muchas cosas que pasaron durante la cena que no llegaron a emitirse.

Luisa explica que la situación fue especialmente incómoda y estresante porque "estaba rodeada de cámaras" y que se la encontraba cada "cada vez que giraba la cabeza". Esto provocó que, sumándole que tenía a su cita sentada en frente, no supiera ni siquiera dónde mirar: "Yo fui con la mentalidad de pasármelo bien y de conocer a alguien. Si cuadraba bien, y si no también. Pero por lo visto, no todo el mundo tiene la misma mentalidad que yo", lamenta.

Además, ella era consciente de que se trataba de un programa con un alcance nacional, y que "lo iba a ver toda España". Y este justo es el motivo que le llevó a comportarse de la forma en que lo hizo, guardando respeto en todo momento y también fue lo que evitó que ella decidiera levantarse y dejar a Med "plantado": "Intenté hacer la cita amena, pero llegó un punto en el que estaba asqueada y enfadada", asegura.

En el TikTok la joven comparte ante sus seguidores que no sabía cómo salir de la situación: "Los dos queríamos que se terminara la cita, pero no sabía qué hacer, si levantar la mano, si decir que cortaran ya... Nadie nos había dado indicaciones de cómo actuar en el caso de que la cita fuera muy mal", confiesa.

Al final del vídeo Luisa adelanta que todavía tiene mucho que contar sobre el desagradable encuentro que tuvo con Med, y que en cuanto pueda publicará otro vídeo explicando más cosas.