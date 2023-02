Ha llegado el día. La polémica envuelve a Pasapalabra casi una semana sí y otra también porque de entre los millones de espectadores que siguen el concurso, hay quienes insisten en la teoría de supuestos favoritismos hacia un concursante u otro.

El hecho de que los dos mismos jugadores, Rafa Castaño y Orestes Barbero, lleven meses viéndose las caras cada tarde de lunes a viernes para intentar ganar un rosco que ya está próximo a los 2,2 millones de euros ha generado dos facciones: una apoya 100 % al sevillano y la otra considera que el mejor concursante, sin duda alguna, es el burgalés. Y no salen de ahí.

Evidentemente, también hay gran parte de la audiencia que considera que tanto Rafa como Orestes son dignos merecedores del bote de Pasapalabra, pero a veces el empecinamiento de los seguidores de un concursante u otro lleva a discusiones interminables en las redes sociales.

Y el hecho ocurrido en el programa 705 de Pasapalabra, el emitido el miércoles 15 de febrero, no ha ayudado a deshacer la polémica sino todo lo contrario: aún la ha encendido más. Incluso entre aquellos espectadores que no tienen ninguna preferencia por un jugador u otro. Las redes echan humo y la controversia está más que servida.

Y es que en programa de Pasapalabra emitido el miércoles 15 de febrero se vivieron dos situaciones muy similares que fueron tratadas de diferente manera y tuvieron consecuencias muy distintas también, algo que ha encendido los ánimos de los seguidores del concurso.

Nada más empezar el rosco de Pasapalabra, Orestes cometió un error. Fue durante un turno en el que llevaba cinco palabras acertadas del tirón cuando el presentador, Roberto Leal, le preguntó por la definición correspondiente a la F. "En la antigua Roma, empleo del pan de trigo en la ceremonia del matrimonio", dijo, a lo que el de Burgos respondió sin ningún atisbo de duda: "Farrefación". "Noooooo... es farreación". Y a Orestes le subió un fallo al marcador.

En el otro lado, Rafa Castaño seguía con su rosco, con calma y prudencia, como es habitual en él. Al llegar a la definición de la letra U, ya en tercera vuelta, el sevillano se la jugó y respondió. "Con la U: procedimiento de esterilización de la leche que consiste en mantenerla a alta temperatura durante unos segundos". Rafa lo pensó y se decidió: "Uperisación". "Correcto", sentenció Roberto Leal. Y Rafa Castaño acabó con 23 aciertos y ganando el programa aunque no el bote de Pasapalabra.

A partir de ese momento, la polémica comenzó en las redes sociales porque uperisación no está recogida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, sino "uperización". El proceso es uperizar y no uperisar. Así que, para muchos, esa definición tenía que haberse convertido en un error de Rafa al igual que también lo había sido momentos antes para Orestes con farrefación. Pero no fue así.

Según la explicación aportada por algunos usuarios de Twitter, hace un año surgió la misma polémica y se solventó al aclarar que, pese a que la RAE sólo admite la forma escrita con z (uperización), acepta ambas dicciones: uperización y uperisación, motivo por el que se dio por válida la respuesta de Rafa Castaño.

Según la Fundéu de la RAE, "a pesar de que se documentan casos de uperisar y uperisada, por influjo de la voz francesa upériser, tanto el diccionario académico como el de la Real Academia de Medicina de España recogen sólo uperizar, con el sufijo -izar, que es el que se emplea en la adaptación de las formas procedentes del francés acabadas en -iser, al igual que ocurre con pasteurizar (del francés pasteuriser)".