El enfrentamiento entre Belén Esteban y Alicia Senovilla vuelve a reabrirse más de 20 años después de conocerse. 'Sálvame' emite este pasado lunes unas declaraciones de la presentadora sobre la supuesta docuserie de Jesulín de Ubrique (no confirmada por ninguna plataforma), que han provocado que se reabriese unas viejas rencillas que tenían: "Me parece muy interesante, tiene mucho que contar. Siempre lo ha tenido, pero otros hablaban siempre más alto".

Sus palabras fueron recogidas por 'Sálvame', siendo contestadas por Belén Esteban. La propia colaboradora también contestó a unas declaraciones que Senovilla realizó hace cinco años en la que se autoproclamaba como su descubridora: "Hace 20 años que no la veo, pero cada año o año y medio me ataca. A mí no me preguntan por ella, es ella la que siempre habla de mí, sino no pondrían aquí ningún vídeo suyo. Solo digo que ella estaba encantada de que yo hablase de Jesulín en su programa. ¡Encantadísima!".

La polémica continuó este pasado martes en el programa vespertino de Telecinco, que también recogió la reacción de Alicia Senovilla que tuvo a la respuesta de Belén Esteban a través de las redes sociales: "Si les molesta lo que digo, imaginen si supieran lo que pienso".

Acto seguido, María Patiño intentó explicarle a Belén Esteban las razones por las que la presentadora podría sentirse decepcionada con ella: “Tú sabes, porque yo te lo he enseñado en privado, que ella se siente como tu salvadora, por eso te llama desagradecida".

Lejos de callarse, Belén Esteban no dudó en replicarle a su compañera, mostrando su gran indignación mientras miraba a cámara: "¿Salvadora de qué? Si yo me he tenido que salvar alguna vez en la vida, me he salvado yo sola. Nadie me ha salvado de nada. Nadie. Me he salvado yo solita".

La irritación de Belén Esteban llegó hasta tal punto que incluso dio ese rol de su "descubridora" a Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content ('El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía'), desmintiendo y distanciándose de Senovilla: "Yo con esta señora no me he ido ningún día a tomar algo, vuelvo a repetirlo".

"Belén Esteban se salvó ella hace once años, ¿vale? Alicia, no te voy a dar ni media. Habla lo que quieras, di lo que quieras, pero tú no eres mi descubridora. A mí me contrata una productora, Martingala, y tú eres la presentadora de uno de sus programas. Estoy una temporada o dos, y de ahí me fui a 'Sabor a ti' con Ana Rosa Quintana. Y de ahí me fui a Telecinco. Déjame en paz, y si quieres hablar, habla. Hace 20 años que no te veo", sentenció Belén Esteban.