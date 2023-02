Jorge Javier Vázquez vuelve a dar una importante reacción en 'Sálvame'. A punto de estrenar 'Los burros de Fortunato', el presentador tuvo una tajante reacción después de que un individuo le llamase 'maricón' mientras el programa realizaba un directo con José Antonio León desde Cádiz, tomándoselo en un primer momento con humor: "Pero si eso ya se sabía, ¿no?".

"¡Vaya exclusiva ha dicho el tío! Es un piropo, además. Te has llevado un piropo gaditano", dijo José Antonio León mientras los colaboradores se reían con la reacción de Jorge Javier Vázquez, que volvió a tirar de su característica ironía: "Me parece raro que después de 25 años lo que digan es maricón".

"En Cádiz no lo sabían", le dijo Pilar Vidal en el plató de 'Sálvame' a Jorge Javier, que también tuvo respuesta para ello: "Está Cádiz para no saberlo. (...) Pero, vamos, uno no se puede enfadar cuando le describen".

Antes de cederle el turno a su compañera Adela González, Jorge Javier aparcó su ironía y se puso serio para visibilizar la LGTBIfobia que muchas personas sufren en las calles de España: "Tenemos que avanzar muchísimo todavía porque esto nos pasa muchísimas veces".

"Hemos naturalizado este tipo de situaciones, pero son agresiones e insultos. Nos pensamos que hemos avanzado muchísimo. Lo hemos hecho, es verdad, pero desde luego nos queda avanzar muchísimo más. Este tipo de situación son las que muchísimas veces gente como yo y de mi colectivo tenemos que hacer frente por la calle. Además, no nos podemos revolver porque, entonces, se lía muchísimo más, y, lamentablemente, tenemos que bajar la cabeza y pasar de largo. Esto es lo que pasa", aseguró Jorge Javier.

Posteriormente a que José Antonio León contase una situación similar que vivió en un supermercado y asegurase de que se trataban de "sinvergüenza que quieren hacer el cafré", el presentador hizo hincapié en que este tipo de LGTBIfobia la sufre personas de cualquier edad: "Yo tengo 52 años y tengo callo, pero hay gente joven que con ese tipo de situación sufren".