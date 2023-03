Rafa y Orestes han vivido un nuevo empate en Pasapalabra. Los concursantes, que llevan nueve meses enfrentándose cada tarde de lunes a viernes en el rosco del concurso, se repartirán el premio diario (600 euros cada uno) y seguirán adelante para intentar hacerse con el bote de Pasapalabra, que ya acumula 2,23 millones de euros.

El empate garantiza a ambos la permanencia en el programa, que actualmente emite Antena 3 y que consigue espectaculares datos de audiencia por los interminables duelos vividos entre Orestes y Rafa.

Un cambio inminente en Pasapalabra

Sin embargo, todo apunta a que la situación va a cambiar. Al menos así lo ha anunciado el perfil de Pasapalabra en redes sociales, que ha advertido que estamos a punto de vivir un rosco extraordinariamente interesante que, por supuesto, muchos ya han identificado con la entrega del bote.

El anuncio se ha lanzado tras el programa de Pasapalabra emitido el pasado lunes 6 de marzo y ha desatado una auténtica ola de comentarios y expectación entre el público más fiel del concurso. "A ver si es verdad que por fin nos levantamos porque ya va siendo hora", contestaba un internauta, mientras otro afirmaba que, de un tiempo a esta parte, sólo veía "el rosco" porque el resto del programa empezaba a aburrirle.

Esta es una queja que se repite entre muchos espectadores de Pasapalabra, cansados de ver siempre a los dos mismos concursantes y de asistir a preguntas prácticamente imposibles de acertar. A su juicio, el bote de Pasapalabra se entregará "cuando le interese a la cadena de televisión, no antes".

Esas circunstancias han llevado a parte del público a abandonar temporalmente el programa, aunque no es problema para el concurso, que registra unos datos meteóricos en cuanto a audiencia. "Con los números que tienen -se quejaba otro internauta en redes sociales-, no van a querer dar el bote porque se les irían muchos espectadores. A ver hasta cuándo nos tienen así".

Anuncio sobre el rosco de Pasapalabra

En cualquier caso, y sea como sea, lo cierto es que el perfil de Pasapalabra en Twitter anunció el 6 de marzo que el programa había quedado en empate entre Orestes Barbero y Rafa Castaño y que el próximo concurso, el que se emite el martes 7 de marzo, iba a deparar mucha emoción.

En concreto, el tuit especifica que ambos concursantes estarán presentes en el siguiente programa y que protagonizarán "un rosco que nos va a levantar a todos del sofá".

Si este anuncio se refiere a la entrega por fin del bote de Pasapalabra o no es algo que no queda claro. Hay espectadores que entienden que es una pista encaminada a que nadie se pierda el siguiente programa para ver cómo dan el bote, mientras que otros consideran que sólo es un cebo más para que no decaiga el interés por el concurso.