Desde que Antena 3 ha hecho público que esta misma semana, la que va desde el lunes 13 de marzo al viernes 17, entregará por fin el bote de Pasapalabra, las especulaciones se han desatado en las redes sociales.

Todos quieren saber qué día será el que uno de los dos concursantes gane el bote de Pasapalabra y, sobre todo, cuál de los dos será el afortunado vencedor. El que lo consiga, se embolsará el mayor premio dado hasta la fecha en el concurso, una fortuna que superará los 2,25 millones de euros.

Quién gana el bote de Pasapalabra, Rafa u Orestes

Al poco de saberse la noticia, un conocido creador de contenido que cuenta con medio millar de suscriptores en Youtube ha lanzado un vídeo en el que revela quién de los dos concursantes, Rafa u Orestes, gana el bote de Pasapalabra.

Se trata de CadenaJuanjoVlog, quien primero se excusa diciendo que no tiene muchos contactos dentro de Antena 3, cadena que actualmente emite el concurso con un gran éxito de audiencia, para a continuación apuntar quién de los dos concursantes se llevará el bote de Pasapalabra.

Y sí, CadenaJuanjoVlog se atreve a decir claramente el nombre del ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra. El creador de contenido afirma que las fuentes que ha consultado en esta cadena así se lo han asegurado, aunque no llega a decir qué día se producirá el feliz acontecimiento.

Las cábalas se han disparado en foros especializados en el concurso y en las redes sociales. No en vano, son muchos los que creen que el bote de Pasapalabra no se dará finalmente hasta el próximo viernes, 17 de marzo, para así mantener el interés hasta ese día y prolongar las audiencias durante toda la semana.

Pero no hay nada confirmado porque Antena 3 no abre la boca. Lo único que ha permitido la cadena es anunciar que el bote de Pasapalabra está al caer. No ha revelado quién lo ganará, si Orestes Barbero o Rafa Castaño, ni tampoco qué día será.

Ha sido el creador de contenido CadenaJuanjoVlog el que ha echado toda la carne en el asador y se ha atrevido a decir quién gana el bote de Pasapalabra 2023 esta misma semana. Según asegura, sus fuentes le han indicado que todo apunta a que el ganador del mayor bote en la historia del concurso será, nada más y nada menos, para Orestes Barbero.

La noticia de que Orestes es el ganador del bote de Pasapalabra 2023 no ha sentado muy bien a los seguidores de Rafa Castaño, quien siguen insistiendo en la valía de este concursante para hacerse con el premio. Y lo cierto es que no hay nada perdido porque Antena 3, de momento, ni confirma ni desmiente.