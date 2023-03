Que Antena 3 entrega entre el 15 y el 17 de marzo el bote de Pasapalabra es algo que ya no sorprende a nadie porque la cadena se encargó de anunciar la buena nueva en redes sociales para que el público (el fiel y el no tan fiel al programa) no se perdiese esta semana ni una tarde de Pasapalabra.

Y, por el momento, la estrategia parece haber funcionado porque, el martes 14 de marzo, el concurso arrasó en audiencia. Pasapalabra batió récords y consiguió una cuota de pantalla de más del 27 % o, lo que es lo mismo, más de 3 millones de personas estuvieron ayer frente al televisor viendo el programa para ver si ese era el día en que por fin se repartía el bote. Qué día se da el bote de Pasapalabra Pero no, el martes 14 de marzo no fue tampoco la jornada en la que uno de los dos concursantes, Orestes Barbero o Rafa Castaño, se llevó por fin el bote de Pasapalabra aunque el burgalés estuvo cerca, ya que comenzó acertando del tirón 21 definiciones. Orestes pidió cambio de turno cuando estaba en la V y tenía a la audiencia con el corazón encogido, pensando que ese era el día de la victoria. Error. Así las cosas, sólo quedarían tres días: el miércoles 15 de marzo, el jueves 16 de marzo o el viernes 17 de marzo. Según la mayoría de los tuiteros que siguen fielmente el concurso, Antena 3 se está reservando para entregarlo el viernes y, así, aprovechar el tirón de audiencia durante toda la semana. Sin embargo, esto no casa con las informaciones vertidas por otros tuiteros que aseguran saber quién es el ganador de Pasapalabra. Según estos internautas, la primicia está en sus manos gracias a algunas personas que estaban entre el público del plató el día que se entregó el bote de Pasapalabra. Siempre según sus versiones, Bárbara Rey era una de las invitadas del concurso cuando se llevan el premio. La artista permanecerá en el plató de Pasapalabra el miércoles 15 de marzo y el jueves 16 de marzo, puesto que el viernes llegarían otros invitados. De esta forma, de ser cierta la información, el bote de Pasapalabra se dará o bien el miércoles o el jueves. Un tuit revelador borrado por Antena 3 Pero un error de Antena 3 en redes sociales puede haber arrojado la pista definitiva, puesto que la cadena de televisión publicó esta semana un tuit en el que desvelaba sin querer el tiempo que quedaba para entregar el bote de Pasapalabra. Teniendo en cuenta cuándo lo publicó, sólo hace falta echar la cuenta para saber qué día se entrega el premio, tal como han destacado algunas personas en redes sociales. Será el jueves pic.twitter.com/Vyyb00a7Zd — David PM (@davidpmof) 14 de marzo de 2023 Aunque Antena 3 retiró poco después el tuit, algunos internautas pudieron tomar imagen para dar constancia. Según ésta, la publicación se hizo a las 20.35 horas del jueves 14 de marzo y en ella se especificaba que "sólo" faltaban "dos días para descubrir quién se lleva el bote histórico" de Pasapalabra, lo que inmediatamente encendió la llama en Twitter con la pista definitiva sobre cuándo se dará el bote. Si las cosas son tal cual, está claro: el jueves 16 de marzo es el día que Antena 3 dará el bote de Pasapalabra. Otra cosa es quién será el ganador del premio: ¿Orestes o Rafa?