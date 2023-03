La entrega del bote de Pasapalabra hoy, jueves 16 de marzo, y el horario en el que Antena 3 ha puesto el programa con motivo de una ocasión tan especial han desatado la ira de muchos de los seguidores más fieles del concurso, que incluso amenazan con dejar de verlo desde ya.

Y es que Pasapalabra no se emitirá hoy a las ocho de la tarde, como es habitual, sino a las 22.45 horas, en prime time, horario de máxima audiencia para intentar conseguir los mejores números posibles en cuanto a público.

Hoy, dos programas de Pasapalabra

En concreto, Antena 3 ha anunciado a bombo y platillo que hoy jueves, 16 de marzo, habrá dos programas de Pasapalabra. El primero saldrá al aire a las 20.00 horas, con un especial sobre los dos concursantes que protagonizarán el rosco más emocionante de los últimos meses: Rafa Castaño y Orestes Barbero.

El espacio tiene como objetivo, insiste la cadena de televisión, ofrecer más datos de Orestes y Rafa y, así, "conocerlos mejor". Consistirá en una especie de documental sobre la trayectoria de ambos concursantes delante y detrás de las cámaras, mientras que el segundo programa se emitirá a las 22.45 horas y consistirá en el concurso íntegro de Pasapalabra, incluido el rosco en el que por fin se sabrá quién es el ganador del bote de Pasapalabra, que se llevará los 2.272.000 euros que acumula el premio.

Los cambios, pensados para atraer aún a más audiencia, han sentado como un tiro entre gran parte del público más fiel de Pasapalabra, que ve como el programa "no respeta" a su público habitual, entre el que hay muchas personas mayores y niños. Este segmento de la audiencia estará ya en la cama en torno a la medianoche, cuando por fin se resuelva el rosco de Pasapalabra, y por lo tanto no podrán verlo en directo, algo que ha sido interpretado por muchos como una traición.

Eso es jugar sucio con la audiencia

Así que enhorabuena al ganador , pero yo paso de verlo esas horas , que os den — Rous 💜 (@Rous08293159) 16 de marzo de 2023

“…el momento que TODOS estábamos esperando.” Y solo se os ocurre cambiarlo de hora, lo único que os merecéis, es que os salga el tiro por la culata y la audiencia sea mala. Hay que cuidar mejor a los que os dan de comer todos los días. — Javier 'Magbed' (@MagbedRol) 16 de marzo de 2023

Desde luego siendo un programa familiar os habéis lucido con el cambio de horario. Vaya manera de agradecer a quienes os siguen todos los días... — Bella Aquarella (@Bella_Aquarella) 16 de marzo de 2023

Y así sucesivamente. Los mensajes de indignación se repiten en el perfil oficial del programa en Twitter y en el de Antena 3, donde la audiencia de Pasapalabra descarga su indignación y "la falta de respeto" que, a su juicio, la cadena de televisión está teniendo con quien sigue fielmente el concurso.

"Yo dejo de ver el programa"

Por este motivo, muchas son las voces que se han alzado y han asegurado que a partir de ahora dejarán de ver el programa. Sobre todo cuando entre los seguidores de Pasapalabra se cuentan los niños.

"Mi hijo de 9 años lo ve todas las tardes y ahora no va a poder saber quién gana el rosco ni verlo en directo porque a ustedes sólo les interesa la audiencia de ese día. Deberíamos dejar de verlo todos, a ver si nos respetan un poco más. Desde luego, en mi casa ya no se va a ver más. ¿Para qué? ¿Para que cuando den el bote lo anuncien de antemano y no lo podamos ver? Vaya tomadura de pelo", se queja un seguidora del concurso.

Y no es la única que llama a boicotear a Pasapalabra. Hay muchísimas voces más que han expresado en redes sociales su indignación y malestar, además de anunciar que dejarán de ver el programa después de esto.

Han conseguido quitarle toda emoción al juego.Y, ¿los que nos levantamos a las 06:00h?¿No podemos verlo como cada día? Pues nada, mucha suerte @Rafael_Castano y @OrestesBarbsalc porque yo no lo veré. Disgustada es poco para decir como me siento. Suerte chicos — Esra (@Soteras07) 16 de marzo de 2023

Que vergüenza, no pensáis en niños ni en las personas que por suerte o desgracia se levantan a las 5 de la mañana. Ojalá os comáis un buen Rosco de audiencia — Carlos Ferrer (@cferrer95) 15 de marzo de 2023

Esto es para mandaros a tomar por donde se amargan los pepinos. Lo vemos a diario, toda la familia, con mi hija de 9 años, y mañana o esperamos a las 12 de la noche o no podemos verlo en familia, cosa ilógica para su edad. A partir del viernes os va a ver quien yo sé. — Jose Ant. (@navajasi) 15 de marzo de 2023

Y una 💩💩💩💩. ¿A las 22.45h os parece un horario adecuado para hacerlo? Niños y gente mayor, que son vuestra audiencia principal, se quedarán sin verlo! — BelverYin (@YinBelver) 15 de marzo de 2023

No veremos ninguno de los dos — Rosa Zurita (@rosazurita3) 16 de marzo de 2023

Aunque el horario una caca, veremos a ver si lo veo, si no mañana ..... Muy mal pasapalabra! — saan🌻 (@Saansaanchez7) 16 de marzo de 2023

A mi me parece fatal que cambien el horario de emisión cuando consiguen el bote. Es la segunda vez. Yo dejo de verlo ya — cuqui pernas (@pcuqui) 16 de marzo de 2023

Fatal. Falta de respeto a la audiencia fiel del programa q cada día a las 20h están frente al televisor desde hace años. Muchos de ellos personas mayores q a esas horas ya están dormidos. Hoy marcareis un hito histórico sí, pero quitais toda la magia a los programas diarios. — Nurrrr_🐾🌺 (@NuriaMoreno86) 16 de marzo de 2023

Nos habéis fastidiado pero bien, yo de esta dejo de ver vuestro programa.😡🤬 — José Rincón Rubio🇪🇸 (@trasto26) 16 de marzo de 2023

Pues que quieres que te diga... No lo veré. A esas horas o estoy viendo otra cosa o durmiendo, como la gran mayoría de los espectadores del programa — Eduardo J. Merino (@Haatik_Edu) 16 de marzo de 2023

Conmigo no contéis. — domi gomez-lobo (@domigomezlobo) 15 de marzo de 2023

Que pronto os habéis olvidado de los que a las 22 horas estamos en la cama, desde vuestros inicios os seguimos y hoy pasáis de nosotros.

No estaremos en casa con vuestra cadena.

Y mañana tampoco, por supuesto. — Linea Doble (@lineadoble) 16 de marzo de 2023

Me parece una falta de respeto para el público que a diario ve el programa que se cambie el horario. Tengo una niña de 6 años que es fan de este concurso y que está emocionada por ver hoy el programa, su decepción va a ser tan grande como el bote. — mcruz paz (@mcruzpaz) 16 de marzo de 2023

Y así sin cesar. La audiencia más fiel de Pasapalabra reniega principalmente de dos cosas: que se anuncie de esta forma cuándo se va a dar el bote de Pasapalabra, puesto que le quita emoción al programa y al hecho de verlo todos los días, y que se modifique el horario para aprovechar el prime time en lugar de respetar la hora de emisión habitual, a la que sus seguidores están acostumbrados a ver el programa como parte de su rutina diaria.