El mayor bote que Pasapalabra ha dado hasta la fecha, de 2.272.000 euros, se entregó ayer jueves, 16 de marzo, y fue para Rafa Castaño, que llevaba participando en el concurso desde el 1 de junio de 2022.

El sevillano completó correctamente el rosco en un solo turno, lo que le valió no sólo el bote de Pasapalabra, sino también el convertirse en el primer ganador que consigue tamaña hazaña. No en vano, ni siquiera dejó jugar a su rival, Orestes, que no pudo comenzar a responder su rosco porque Rafa resolvió antes el suyo.

Esta circunstancia ha llevado a parte del público a acusar de tongo a Pasapalabra y, más concretamente, a Antena 3, cadena de televisión que actualmente emite el concurso.

Además de quejarse por esto, parte de la audiencia también ha mostrado su malestar en redes sociales por el rosco que le tocó resolver a Rafa y que, según ellos, era "muy fácil", tanto que parecía tener un "nivel de párvulos". Pero, ¿en realidad es así?

Las letras del rosco de Pasapalabra

El rosco de Pasapalabra cuenta con 25 definiciones correspondientes a otras tantas letras que los concursantes deben resolver. Siempre hay lo que se conoce popularmente como cerrojos o pestillos, que son palabras especialmente difíciles por la definición que se pregunta.

Estas letras suelen plantear cuestiones acerca de personajes históricos, lugares o rarezas varias que suponen una dificultad añadida a las típicas definiciones sobre léxico.

El rosco que el jueves 16 tuvo que solventar Rafa Castaño para hacerse con el bote de Pasapalabra también tenía estas letras especialmente complicadas que, en esta ocasión, fueron para la E, la J, la M, la S y la Z, palabra que finalmente le valió los 2.272.000 euros.

Estas son las cinco definiciones más difíciles que tuvo que afrontar Rafa para ganar el bote de Pasapalabra. Las contestó correctamente y se convirtió en millonario. Buen cambio. ¿Serías tú capaz de hacer lo mismo?

Comprueba la dificultad del rosco de Rafa Castaño que le dio el bote de Pasapalabra con las siguientes letras:

E ➡ Nombre del rey visigodo que gobernó entre los años 687 y 702 y limitó la actividad económica de los judíos: Égica

➡ Nombre del rey visigodo que gobernó entre los años 687 y 702 y limitó la actividad económica de los judíos: Égica J ➡ Soldado de infantería de la guardia imperial turca reclutado a menudo entre hijos de cristianos: Jenízaro

➡ Soldado de infantería de la guardia imperial turca reclutado a menudo entre hijos de cristianos: Jenízaro M ➡ Apellido del matemático que a principios del siglo XX introdujo el modelo de espacio-tiempo en cuatro dimensiones: Minkowski

➡ Apellido del matemático que a principios del siglo XX introdujo el modelo de espacio-tiempo en cuatro dimensiones: Minkowski S ➡ Antiguo instrumento musical de metal consistente en un aro o herradura atravesado por varillas que sonaba agitándolo: Sistro

➡ Antiguo instrumento musical de metal consistente en un aro o herradura atravesado por varillas que sonaba agitándolo: Sistro Z ➡ Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos: Zabro

¿Fácil? Si sabías todas las definiciones: ánimo, no lo dudes y apúntate al casting de Pasapalabra porque un premio millonario puede estar esperándote. Si no conocías todas las respuestas, no desesperes y te vengas abajo: estás en el amplísimo grupo al que pertenece el común de los mortales.