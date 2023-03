La crítica de Monegal: Lo que quiere Tamames es rejuvenecer, como Mainat

En la chirigota y el cachondeo que le viene dedicando ‘El intermedio’ (La Sexta) a Ramón Tamames por protagonizar la moción de censura, colocaron ayer un trucaje fotográfico en el que aparecía Tamames junto a Beyoncé, puestos ambos en jarras. Parecía que el veterano economista imitaba el posturismo de la cantante.

Y Dani Mateo cantaba "¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! Ya le gustaría a Beyoncé tener la fama que tú tienes ahora. ¡Dale, Ramón!". Hombre, dejando a un lado el pitorreo, la estampa del casi nonagenario Tamames imitando la postura de la cuarentona Beyoncé quizá no es tan descabellada. Yo creo que Tamames lo que de verdad buscaba con esta moción no es ganarla, sino renacer mediáticamente y rejuvenecer de golpe por lo menos 40 años. Solo había que ver esta mañana –yo lo he seguido por TVE-1– la cara de satisfacción con que llegó al hemiciclo, y cómo disfrutaba cuando se vio rodeado de periodistas, micros y cámaras. En el informativo de Sandra Golpe (A-3, 15 h.) nos pasaron un momento en que un reportero le pregunta: "¿Cómo afronta la moción de censura?" Y Tamames respondió entusiasmado:"¡Con toda la alegría del mundo!". O sea que esta venerable criatura, aun sabiendo que su moción iba a ser derrotada, es más, aun sabiendo que todo era solo un simulacro, estaba más feliz y contento que unas pascuas. El golpe de rejuvenecimiento no me lo quita nadie, debió de pensar.

Horas antes, la noche del lunes, en el programa ‘Focus’ (Cuatro) nos contaban el caso de otra criatura que busca ser joven de manera permanente y no morirse jamás: el famoso ex-Trinca y productor televisivo Josep Maria Mainat. El propio Mainat contaba que viaja continuamente por el mundo visitando clínicas que le someten a tratamientos de rejuvenecimiento integral. "La vejez no es un estado natural de la vida, es una enfermedad", nos aseguraba. O sea, visto así, si conseguimos curar esta enfermedad viviremos jóvenes toda una eternidad. En el programa nos añadían que esto Mainat lo puede hacer "porque es uno de los hombres más ricos de Catalunya, con una fortuna de 110 millones de euros". Se comprende pues que con este pastizal no quiera marcharse como el común de los mortales. Televisivamente es resaltable esta confluencia de criaturas que buscan el elixir de la juventud: Tamames por la vía de la moción de censura y Mainat a base de cheques bancarios.