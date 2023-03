Juan Jesús acudió este jueves al restaurante de First Dates para buscar el amor. Agricultor almeriense de 52 años, confiesa que la vida se la ha tomado siempre "de cachondeo".

"Me casé y salía todas las noches, así estoy", comentaba en su presentación. Hablando con Elsa Anka, Juan José le dijo que buscaba "una mujer de verdad". Lo que él necesita es una mujer con carácter: "No me gustan las personas aburridas", confesaba.

Al ser preguntado por Elsa Anka sobre si es fogoso, enseguida contestó: "mucho", y explicó que necesita tener relaciones por lo menos dos veces a la semana, "porque si no haces el sexo meas para abajo, y cuando haces el sexo meas para arriba", teorizaba.

Juan Jesús conoció en el programa de Cuatro a Teresa, una estanquera de Granada de 54 años. Ella se define como "pasional, que le gusta el sexo como a todo el mundo, pero no con cualquiera".

A Teresa le dio "muy buena impresión" Juan Jesús a primera vista. Pero él, en cuanto han intercambiado unas palabras, le ha encontrado el primer fallo. Teresa ha comentado que le duele la espalda a la altura de la cintura, algo que a su cita no le ha gustado, "y mira que me gustan todas las mujeres", afirmaba. El problema es que Juan Jesús intuye que, si Teresa tiene dolores de espalda, no podrá mantener relaciones sexuales.

Durante la cena las decepciones no dejaban de llegar para Juan Jesús. Respecto a sus problemas de espalda, se ofreció a darle "un masajito" a lo que ella se negó porque la espalda solo se la toca "su Carlos". En ese momento ambos se preguntaron la edad y él enseguida pensó que había mujeres de 54 años -la edad de Teresa- que estaban mucho mejor que su cita.

El momento sexo llegó a la conversación entre los comensales y Juan Jesús no salió de su asombro al saber que su cita llevaba más de cuatro años sin tener relaciones sexuales. "Hay que quitar esas telarañas", bromeó él proponiéndole un encuentro de pasión en el cuartito de First Dates.

De hecho, en el fotomatón Juan Jesús intentó acercarse a Teresa y robarle un beso, pero ella le paró los pies porque no le gustan los hombres tan lanzado.

En la decisión final, Teresa quiso dar una segunda oportunidad a su cita, mientras él decidió no volver a verla porque buscaba a una mujer que fuese más atrevida.