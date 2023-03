Víctor Sandoval se sometió al polígrafo de Conchita para comentar los detalles de la fiesta de cumpleaños de Belén Rodríguez. Pero durante la entrevista también hubo tiempo para tratar alguna cuestión relacionada con su vida privada.

La maquina del 'Deluxe' determina en varias ocasiones que el colaborador estaba mintiendo, algo que él intentó justificar como pudo. Sin embargo, el momento de máxima tensión se produjo con la siguiente pregunta: "¿Consideras que Mario Vaquerizo ha sido una influencia muy perjudicial para tu amiga Alaska?", preguntó Jorge Javier, que antes de leer la pregunta quiso aclarar que venía de parte de la dirección y él estaba al margen.

"No, en absoluto. Es más, creo que es lo mejor que le ha pasado", respondió tajantemente Sandoval. Esta respuesta no gustó a Matamoros, que le acusó de tener una doble cara: "Lo has puesto a parir en privado 30 veces. Lo has hecho delante de terceros que me lo han contado. ¡Qué mentiroso eres!", le respondió indignado.

Y ante tales acusaciones, Víctor atizó directamente a la dirección del programa: "¿Eres tú o es que te lo está diciendo alguien por aquí?", le preguntó mientras se señalaba la oreja, haciendo alusión al pinganillo que llevaba. "¿Estás tú hoy de Rockefeller? Este programa muchas veces parece 'Maricarmen y sus muñecos' porque habláis por boca de otros", criticó el entrevistado.

Finalmente, Matamoros intentó responder a las acusaciones de su compañero, pero Sandoval no le dejaba intervenir. Ante esta situación, Jorge Javier optó por leer la siguiente pregunta del polígrafo para salir zanjar la situación.