Orestes Barbero, el exconcursante de Pasapalabra que el 16 de marzo se llevó un acumulado de más de 215.000 euros cuando su rival, Rafa Castaño, ganó el bote de Pasapalabra, se ha hartado y ha acabado estallando en redes sociales.

El burgalés había mantenido hasta ahora un reservado silencio tan sólo roto por una entrevista concedida a otro exconcursante de Pasapalabra y a un buen amigo de la televisión de Castilla y León. Sin embargo, no ha podido más y ha tildado de "absolutamente lamentable" la situación que le está tocando vivir.

Orestes Barbero, tras Pasapalabra

Tras la emisión del programa de Pasapalabra en el que Rafa Castaño ganaba el bote y Orestes debía dejar el concurso, ambos participantes optaron por guardar silencio e intentar volver con discreción a su antigua vida.

Sabían que se iba a hablar mucho de ambos, pero también que antes o después las aguas se calmarían y todo regresaría a su lugar. A Rafa Castaño se le destapó su vida sentimental al descubrir quién es su novia (Beatriz Solano, redactora en Antena 3 Noticias Fin de Semana) y sobre Orestes se hizo hincapié en su estado de ánimo tras perder el bote de Pasapalabra, un objetivo por el que llevaba año y medio luchando.

Hubo medios que dijeron que estaba hundido y muy mal de ánimos. Se apoyaban en el testimonio que brindó a Luis de Lama, exconcursante de Pasapalabra. Ahora, al explotar, Orestes Barbero ha revelado que esas afirmaciones son una "bajeza" porque, en realidad, son una "tergiversación de sus palabras".

El de Burgos ha decidido romper finalmente su silencio porque considera que era "preciso para evitar confusiones". Orestes asevera que se encuentra "perfectamente" y que "desechó toda entrevista y declaración" por voluntad propia.

Sin embargo, añade, "finalmente he visto que no puedo quedarme callado" porque "es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado". A juicio de Orestes, "resulta tremendamente injusto" que se rodee a su persona de "este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo", por lo que expresa su esperanza en que los medios que se ha hecho "eco de ese reguero de falsedades (...), tengan la decencia de corregirse".

Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y,aunque había decidido no manifestarme,he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 26 de marzo de 2023

Las palabras de Orestes en su perfil de Twitter han recibido multitud de contestaciones de apoyo, tanto a su actuación en Pasapalabra como a su comportamiento en televisión y fuera de la pequeña pantalla. El exconcursante de Pasapalabra sigue siendo uno los más populares de todos los que han pasado por el concurso y continúa contando con legiones de seguidores.