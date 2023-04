Asraf Beno no vivió su mejor noche de lo que llevábamos de edición de 'Supervivientes 2023'. El modelo empezó la quinta gala del reality de Telecinco con una importante decepción después de que los concursantes tuviesen que posicionarse con el nominado que preferían que no fuese expulsado a su entrada de la palapa.

De hecho, el propio exconcursante de 'GH VIP' se derrumbó en directo después de que solo Adara se había colocado detrás de él en esta parte de la gala. "No me gusta la situación… Algo habré hecho mal si no os habéis posicionado detrás de mí”, le dijo a Jorge Javier mientras rompía a llorar.

"Pues no, me tienes a mí y ya está. Para mí no has hecho nada mal", le animó Adara. "A lo mejor no he llegado a congeniar con todos, a lo mejor soy una persona más hermética, me cuesta mucho socializar, pero bueno… No puedo hablar", contestó Beno visiblemente emocionado.

Aquí no paró la mala suerte para Asraf Beno, ya que, posteriormente, recibió un 'castigo' por parte de la audiencia con la nueva configuración de los grupos del concurso. Los seguidores del reality de Telecinco decidieron con sus votos que él y Adara estuvieran en grupos separados, quitándoles a ambos uno de los principales apoyos que tenían en esta aventura.

Por si no tuviera poco, después de no ganar el juego de líder, el nuevo grupo de Cabeza de León nominó con sus votos a Asraf Beno. El modelo se jugará su continuidad en la