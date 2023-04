Hace poco más de un mes que Rafa Castaño ganó el bote de Pasapalabra y se embolsó los 2,272 millones que acumulaba, pero su huella no se ha diluido en el programa que actualmente emite Antena 3.

El sevillano protagonizó duelos épicos durante meses con Orestes Barbero, su rival en el popular concurso y quien, una vez que Rafa ganó el bote, se llevó a casa más de 215.00 euros.

Concursantes en Pasapalabra

El recuerdo de ambos concursantes permanece aún muy presente en Pasapalabra, tanto que sus nombres surgen casi sin querer. No es de extrañar puesto que los dos estuvieron mucho tiempo en el concurso y regalaron tardes repletas de emoción.

De hecho, en la edición del programa emitida el miércoles 19 de abril, uno de ellos volvió momentáneamente a Pasapalabra a través del recuerdo de Roberto Leal. Fue Rafa Castaño, el flamante último ganador del bote de Pasapalabra, y fue gracias a una palabra que dijo una de las actuales concursantes: Marta.

El recuerdo de Rafa Castaño en Pasapalabra sobrevino durante la pista musical, cuando Marta y Encarni se enfrentaron. La canción que debían resolver era "Hit de road Jack", de Ray Charles, y la primera en apretar el pulsador, Encarni, no supo dar el título del tema. Su rival, Marta, tampoco. Sabía más o menos cuál era la canción, pero no acertaba a darle nombre. "Yo casi la tengo, pero no", confesó la concursante.

Tras sus palabras, Roberto Leal, el presentador de Pasapalabra, sonrió y afirmó: "Me has recordado a Rafa, que contaba que su padre dice que al casi le falta el todo. Lo decía mucho".

No es la primera vez que alguno de los dos concursantes, Rafa Castaño y Orestes Barbero, salen a colación en los nuevos programas de Pasapalabra. Y a buen seguro que tampoco será la última.