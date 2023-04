Pasapalabra cuenta con nuevos concursantes desde que el pasado 16 de marzo Rafa Castaño ganó por fin el bote y los 2.272.000 euros que acumulaba. Al llevarse el gran premio del concurso, condenó a su rival, Orestes Barbero, a tener que abandonar también el programa porque así lo dictan las normas de Pasapalabra.

Desde entonces, se han sucedido varios concursantes en este popular espacio de Antena 3 aunque hay una que aguanta más de lo que hicieron otros: Marta Garriga. La aspirante a conseguir el nuevo bote de Pasapalabra lleva, a 25 de abril, 18 programas en antena y un buen pellizco de dinero conseguido.

Marta Garriga y sus ataques en Pasapalabra

Junto a Marta Garriga, Encarni Bonillo está haciendo en abril las delicias de los millones de espectadores de Pasapalabra, que disfrutan con el desparpajo y las salidas de la segunda y el buen humor y la sonrisa perpetua de la primera. Ambas se han desvelado ya como excelentes concursantes, de las que aciertan una palabra tras otra sin dar tregua y con una enorme tranquilidad.

En la edición de Pasapalabra del viernes 21 de abril, Marta consiguió su primer 24 de lo que espera que se convierta en una larga lista. Y, cómo no, en el siguiente programa, el emitido el lunes 24 de abril, el presentador del espacio Roberto Leal, le felicitó por su temprana hazaña.

Ella se mostró contenta y satisfecha. Y no era para menos: no todos los días consigue un concursante quedarse tan sólo a una palabra del bote de Pasapalabra. "Me ha gustado mucho lo del 24, sí sí: me gustó muchísimo", admitía Marta ante Roberto Leal. "Te pusiste muy nerviosa", le replicó el presentador. "Es que yo soy así -se defendía Marta-. Soy ataquienta por naturaleza".

"¿Ataquienta?", preguntaba él atónito. "Es una palabra que me parece que existe", le revelaba Marta sentada en la mesa de Pasapalabra y dispuesta a empezar un nuevo programa. "Es que me cogen unos ataques de nervios...", añadía.

Y es cierto: ataquienta (o ataquiento) es una palabra que existe, pero no con el significado que Marta Garriga pretendía otorgarle. Y es que ataquiento o ataquienta es aquella persona que sufre ataques, pero no de nervios, sino de epilepsia. ??????? ¿Marta es epiléptica? Pues no que se sepa, pero podría ser, claro. Aunque lo más normal es que ella hablase de ser ataquienta en sentido figurado y refiriéndose a ser propensa a sufrir ataques de nervios o a ponerse muy nerviosa en determinadas situaciones y no a esa dolencia en concreto.

En cualquier caso, si no padece de epilepsia, Marta ya sabe una palabra más para intentar conseguir el bote de Pasapalabra.