Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

"Un chulo, un golfo, un matado...". Berto se ha acostumbrado a causar esta primera impresión a la gente por su aspecto físico: un cuerpo lleno de tatuajes, incluida la cara, y unas grandes dilataciones. De hecho, ha normalizado que la gente se le quede mirando cuando se cruzan con él por la calle. Sin embargo, se describe como una persona tímida y vergonzosa.

Es un chico que, a su modo, cuida su imagen: "Siempre estoy peladito, depilado, afeitado... Me corto el pelo cada dos o tres días". Cuando explica cuál es su prototipo de chica no es demasiado exhaustivo, y lo único a lo que hace alusión es a que le gustan las mujeres delgadas.

"Mi personalidad y mi carácter son tan peculiares que a veces a la gente le choca porque la primera impresión que causo es que soy una chica muy 'tirada para alante', pero realmente soy una mujer cariñosa, y a la que le gustan las bromas". Así es como se describe Sheila, la cita de Berto. Además, hace referencia a su orientación sexual, especificando que, pese a ser bisexual, actualmente estaba buscando conocer a un chico.

Ambos son de Gran Canaria. "Si me lo cruzara por la calle seguramente le echaría una mirada porque es atractivo, guapo y tiene un rollo muy particular. Me atrae la gente diferente", asegura Sheila. Cuando Berto se presenta, ella le dice que se le ocurren una rima con su nombre, algo que a él no le sorprende. "Pensé 'Berto, el de el culo abierto'", espeta la canaria sin ningún tipo de pudor. "No ha sido nada original", le contesta él con un semblante algo molesto.