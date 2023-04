'Supervivientes 2023' vivió este jueves su gala más convulsa hasta la fecha. Yaiza, que llegó hace unas semanas a la isla en sustitución de Gema Aldón, ha estado desde entonces en el foco de la polémica por sus continuos ataques y faltas de respeto hacia Adara y Asraf. Una reiterada actitud por la que, finalmente, ayer acabó siendo expulsada disciplinariamente por la organización del concurso.

"Quiero que escuchéis atentamente. El programa ha tomado una decisión y la vamos a comunicar. Yaiza, ponte de pie, por favor", comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez desde plató: "A tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf, que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente, y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, 'Supervivientes 2023' ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante".

El presentador del programa hacía referencia a las imágenes de una discusión que había tenido lugar la noche anterior. Cuando el cámara tuvo que ausentarse para cambiar las baterías, Yaiza aprovechó para arremeter contra Asraf. El miembro del equipo técnico volvió hasta la zona y captó perfectamente cómo la concursante llamaba "maricona" a su compañero. "Cállate, que ya está la cámara", le advirtió rápidamente Ginés a Yaiza para intentar protegerla. Tal y como expresó Asraf, antes se habían producido más insultos y amenazas: "Me ha llamado puta maricona, me ha dicho que nos íbamos a ver las caras fuera del concurso". "¿Ha sido así o no?", le preguntó a Raquel Arias, que a pesar de haber estado presente durante la discusión, optó por guardar silencio: "No voy a hablar".

QUE FUERTE…😡



Claramente se ve como Yaiza le dice A asraf “MARICON4”



Gines: “cállate que viene la cámara”.



Y la hipócrita De Raquel Arias diciendo que no había escuchado nada cuando estaba ay. #SVGala9 pic.twitter.com/FJfzB6spUt — valentin!!🕊🌪💜✈️🦋💫👠👑💄 (@salseilloo) 27 de abril de 2023

"Raquel estaba delante y Ginés estaba delante", comentó Asraf ante una Adara que no daba crédito por la actitud de los demás supervivientes: "Si has escuchado algo así, tienes que reconocerlo. Sería honesto por tu parte". "¿A ti te gustaría que te pasara algo así y que yo me callase?", insistió el novio de Isa Pantoja ante una Arias que no dio su brazo a torcer. Diego, que también lo había escuchado todo, tampoco se mojó: "No voy a decir que es mentira, ni pincho ni corto".

A pesar del silencio de los concursantes, debido a lo que podía verse en las imágenes y a las versiones escuchadas, el programa tomó la decisión de expulsar a Yaiza de forma inmediata, algo muy celebrado tanto en el plató como en redes sociales.