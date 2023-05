La crítica de Monegal: Charito, alcaldable a los 99 porque los jóvenes se apalancan

El 27 de mayo de 2019 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, informaba que Charito Testa habia conseguido salir elegida concejal del Ayuntamiento de Patones a los 95 años de edad. Ayer, en ‘La Roca’ (La Sexta) sentaron a Charito a su mesa porque ahora, a los 99, ha decidido presentarse para alcaldesa con las siglas ‘Abuelas por Patones’.

Le preguntaron qué le ha movido a tomar esta decisión. Contestó: «Porque los más jóvenes que yo, no se mueven. Les digo: ‘Esto está mal, esto necesita arreglarse, id al alcalde, presentad vuestras quejas, protestad’. Pero nada, no se mueven». Las palabras de Charito, retratando el apalancamiento, la inacción, de sus vecinos, pongamos de 70 para abajo, contrastan con lo que ocurre en Francia. Todos los informativos y ‘telediarios’ cada día nos lo están enseñando. Arde París, y otras capitales, desde hace meses, porque la ciudadanía francesa, jóvenes y viejos, no toleran, por ejemplo, que les suban dos años la edad para poder jubilarse.

Estas movilizaciones y protestas coinciden con una fecha emblemática: el día 10 se cumplirán 55 años de las primeras barricadas –en el Quartier Latin– del ‘Mayo del 68’. ¡Ahh! Ha pasado medio siglo. En Francia siguen moviéndose. No se dejan pisotear. Pero aquí la tele nos enseña que solo se mueve Charito, una nonagenaria. En su honor acabo de entrar en Spotify, a buscar el himno de aquel mayo, la canción de Jacques Dutronc ‘Paris s’eveille’. Quizá Charito también esté ahora mismo cantando: «‘Je suis le dauphin de la place Dauphine ¡Paris s’eveille!’». Y a lo mejor Patones, gracias a ella, también despierte y se levante.

LO MÁS VENDIDO DE SANT JORDI .– Excitación en ‘Tot es mou’ (TV-3). ¿Qué pasa, qué pasa?. Un rótulo nos avisa de la alarma: ‘Embolic amb el llibre mes venut per Sant Jordi’. ¡Ah! Sigo las explicaciones que nos dan en el programa. Ha habido un error en el recuento de los títulos más vendidos en esta gloriosa ‘diada’, y el autor de ficción que ha vendido más es Xavier Bosch, y el de no ficción, Xavier Sala i Martín. Estamos de acuerdo: es de justicia darles a estos escritores el mérito logrado. No obstante el programa nada ha dicho del error que también ha habido en el recuento de libros en lengua castellana. El libro de no ficción más vendido este Sant Jordi en castellano ha sido el de Ana Obregón ‘El chico de las musarañas’. Ánimo muchachos.