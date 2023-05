¿Quién no se siente sobrecogido ante una obra de ingeniería gigantesca? ¿Quién no se marea sólo de levantar la mirada hacia una estatua colosal como la Estatua de la Libertad o una altísima construcción como la Torre Eiffel? Estos sentimientos son completamente normales; de hecho, de ellos se valieron en la antigüedad para exhibir la grandeza de determinadas civilizaciones y sembrar el miedo entre los posibles conquistadores.

Pero cuando esa sensación va un poco más allá y se convierte en un trastorno, llega el auténtico problema: una fobia casi desconocida y que, sin embargo, interfiere en la vida cotidiana de miles de personas hasta el punto de imposibilitarlas para desarrollar su día a día e, incluso, llevarlas a retirarse a la vida campestre. Se trata de la megalofobia, un trastorno de ansiedad que afecta a más gente de la que creemos y, entre ellas, la conocida Rosario Matew, exconcursante de La Isla de las Tentaciones y ahora influencer.

La megalofobia de Rosario Matew

La megalofobia es una fobia de carácter específico, es decir que se focaliza en seres u objetos determinados. En este caso, ese miedo irracional y desproporcionado se dirige hacia las cosas de gran tamaño como los aviones, los rascacielos, las estatuas gigantescas o los barcos. Y éste último ejemplo es, precisamente, el que define el pavor desenfrenado que sufre Rosario Matew.

La influencer ha hecho público que tiene pánico a los objetos de gran tamaño y, más concretamente, sufre un miedo atroz ante la simple vista de un barco de crucero. No sabe por qué, pero le ocurre.

Rosario Matew lo explicó durante unas publicaciones en redes sociales que ella misma compartió y en las que explicaba que no puede controlar su temor ante la sola idea de tener que subirse a un navío tan grande como es un crucero. Su sola imagen la hace estremecerse y empezar a sudar.

La exconcursante de La Isla de las Tentaciones estaba a punto de subirse a uno de estos barcos para pasar una semana de vacaciones con su actual pareja cuando confesó el pavor que le supone la simple visión de estos navíos. "Estoy supernerviosa -admitió mientras trataba de evitar que la voz le temblase-. El corazón me va a 200", al tiempo que emitía un pequeño grito porque había vislumbrado a lo lejos un trozo de barco. "Es que tengo megalofobia".

¿Qué es la megalofobia?

La megalofobia, como la que sufre Rosario Matew, es una fobia a los objetos de gran tamaño hasta el punto de que desencadena un trastorno de ansiedad. Los síntomas varían según las personas pero, en líneas generales se pueden agrupar en los siguientes:

Ansiedad

Sudoración

Palpitaciones

Taquicardias o ritmo cardíaco acelerado

Sensación de ahogo o dificultad para respirar

Temblores y debilidad muscular por el miedo

Sensación de mareo

Náuseas

Dolor abdominal y molestias estomacales

Ataques de pánico

En ocasiones la megalofobia se apodera tanto de las personas que la sufren que éstas entran en una dinámica de evitación; es decir, intentan esquivar todos aquellos objetos de gran tamaño que puedan alterar su tranquilidad. Así, se trazan rutas libres de monumentos o grandes edificios, dejan de viajar en avión o barco, evitan las grandes montañas...

En el caso de Rosario Matew, la exconcursante de La Isla de las Tentaciones, su megalofobia no está relacionada con los edificios. Su miedo se disparó ante la sola idea de tener que subirse a un barco "que luego iba a ir por el mar". Sin embargo, al llegar a la pasarela de embarque y ver el navío de crucero "como una especie de hotel", la influencer se sorprendió a sí misma porque no sintió "miedo". "Lo veo como un edificio, no como un barco grande en sí, y no me da miedo", relató de lo más contenta a sus seguidores y dispuesta a subirse al barco y disfrutar de una semana de descanso.