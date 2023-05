Las dos concursantes que actualmente copan las tardes de Pasapalabra, Marta Garriga y Encarni Bonillo, se han convertido ya en asiduas del programa, que hasta ahora había estado dominado por dos aspirantes que se convirtieron en míticos, Rafa Castaño y Orestes Barbero, hasta que el primero se llevó el bote y ambos tuvieron que dejar el concurso.

Tanto Marta como Encarni han conseguido granjearse la simpatía y el cariño del público y, conforme ganan en popularidad, también lo hacen en confianza y cada vez se sueltan más. Prueba de ello es lo que sucede cada tarde en la prueba musical de La Pista, donde deben acertar una canción a partir de unos acordes y donde las concursantes de Pasapalabra cada vez cantan más a menudo.

La Pista de Pasapalabra

Y, precisamente, en La Pista fue donde una de ellas, Marta Garriga, le ha parado los pies al presentador, Roberto Leal, al grito de: "Mentira".

Todo sucedió durante el programa que se emitió el miércoles 3 de mayo, cuando sonaron unos acordes que, rápidamente, ambas concursantes identificaron. Las dos apretaron enseguida el pulsador pero fue Marta quien ganó la partida y consiguió el primer turno de respuesta.

La concursante, ni corta ni perezosa, pronto se arrancó a cantar un conocidísimo tema de Juan Luis Guerra pese a que no se sabía bien la letra. Y Roberto Leal la dejó para satisfacción de todos los presentes y de la propia Marta, que estaba convencida de que eso era señal de que su respuesta era correcta.

Sin embargo, y para enorme sorpresa de la aspirante a llevarse el bote de Pasapalabra, en cuanto acabó su intervención musical, el presentador del concurso de Antena 3 dio paso a la siguiente pista.

Inmediatamente, Marta le espetó: "¡Mentira Roberto!", en referencia a que le estaba gastando una broma y, en realidad, su respuesta era correcta y la canción era la que ella había cantado, pero Roberto Leal la sacó de su error: "Que no, que no, que no es broma. Que no es correcta". Y vuelta a empezar con la pista musical.

Efectivamente, se trataba de Juan Luis Guerra, pero la canción no era la que cantó Marta. Ni siquiera la que apuntaron después, sino otra también muy conocida: 'Frío, frío".