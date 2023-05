Y así fue, Motos apareció en pantalla con el brazo vendado y un cabestrillo y aprovechó la ocasión para explicar con más detalle la lesión que había sufrido y para agradecer tanto a los sanitarios que le operaron su profesionalidad y empatía y a sus familiares más cercanos el cariño y el apoyo en esos momentos difíciles. Las palabras con las que expresó estos agradecimientos son las siguientes:

"El viernes practicando boxeo me rompí el 90% del tríceps. Como quedaba solamente un 'hilito' sujetando el músculo me tuvieron que operar de urgencia. La verdad es que todavía estoy un poco afectado, pasó todo muy deprisa y ha sido un milagro.

Una vez más me ha salvado la vida el doctor Ángel Villamor, que a parte de ser el mejor cirujano de España es una persona única, con una bondad, una generosidad y una entrega que no he conocido a nadie más así en mi vida. Si no llega a ser por él podría haber perdido toda la fuerza del brazo y parte de la movilidad para siempre. Desde aquí le mando todo mi agradecimiento a él y a su equipo. Me han librado de una gorda.

En especial y por algo importante le quiero dar las gracias a Maite Ocaña que estaba allí mirándome cuando entré en el quirófano mirándome con ternura y haciéndome caricias para aliviar el susto que llevaba. La primera vez que me operaron entré en pánico. Y allí estaba Maite, que ha estado en todas mis operaciones, y llevo la cinco. En ese momento me agarró de la mano y me miró con ternura hasta que la anestesia hizo efecto y me dormí. Esa mirada no se olvida Maite.

Todo esto lo digo para que se tenga en cuenta lo importante que es la amabilidad de los médicos y enfermeras en esos momentos en los que los pacientes estamos indefensos y muertos de miedo, sin saber qué va a ser de nosotros. Esto no se estudia en la carrera, pero es lo que marca la diferencia en un momento así.

Volviendo a Ángel Villamor, que es un cirujano de primera, cuando están a punto de operarte sientes mucha inseguridad, y él lo último que hizo antes de que me durmiese fue precisamente darme seguridad diciéndome que me iba a dejar como nuevo para que en dos meses pudiera volver a hacer el bruto.

La gente que salimos en la televisión podemos llamar la atención, pero los médicos buenos son los héroes más valiosos de nuestra sociedad, así que cuidémoslos por favor".