Joana Sanz ha estallado contra una periodista de Telecinco. No es la primera vez que la modelo carga contra la prensa después de que Dani Alves ingresara en prisión tras ser acusado de violación, y es que considera que muchos periodistas han tergiversado los hechos para conseguir titulares sensacionalistas.

La tinerfeña ha subido dos stories a Instagram en los que explica lo ocurrido. Primero uno en el que aparece su perro, y en el que confiesa que la persecución que está sufriendo por parte de la presa le causa incluso miedo: "En primer lugar, no me molesto por quién me preguntan, sino porque me estaban esperando con una cámara en la puerta de mi casa. Ya lo he dicho muchas veces, me da miedo que me esperéis en la puerta de mi casa. Es violento e inseguro. Me he apurado y he empezado a caminar sin sentido... No quería entrar en mi casa y dar pie a más esperas en la puerta", asegura.

A continuación, también ha cargado contra los periodistas porque asegura que muchos han traspasado algunos límites como llamarle o escribirle a ella directamente con la finalidad de obtener exclusivas y sin pensar en ningún momento en cómo le puede afectar esta presión: "En segundo lugar, no entiendo por qué algunos periodistas se toman el atrevimiento de llamarme o escribirme a mi teléfono personal con ansia de exclusiva y al no obtenerla, se ofenden atacándome. Por último, no entiendo por qué inventan cosas que no saben o acontecimientos inexistentes. Eso no es periodismo señores", lamenta.

Finalmente, en otra historia, Joana Sanz ha compartido una captura de pantalla en la que aparece una conversación con una periodista de Telecinco, y en la que incluso aparece su nombre: Mónika Vergara. La periodista le pregunta si puede llamarle, a lo que la modelo contesta con una negativa y posteriormente le bloquea de WhatsApp.

Junto con la captura de pantalla la expareja de Dani Alves vuelve a escribir unas palabras para expresar su opinión al respecto:

"Pues ahí está poniéndome a caldo en televisión. No debería de prestar atención, pero no voy a permitir que me tachen de algo que no soy. No sé de dónde saca mi teléfono. Me escribe un domingo, Día de la Madre, con mi madre fallecida en enero. Quiere hablar conmigo para saber cómo me encuentro. Ahora resulta que somos amigas y le preocupa cómo me encuentro en ese día... Claro. Querida Mónika, me da mucha pena que quieras buscar noticia en el dolor ajeno o en los altibajos de una persona que no conoces de nada. Dices que estudiaste cinco años de periodismo, pues qué tiempo tan mal invertido. Para ser una mala persona no hace falta estudiar. Yo seguiré sonriendo al mundo y abriéndole mi corazón a los míos".

El hate no ha tardado en llegar al perfil de Instagram de Mónika Vergara. Varios usuarios de la red social han comentado en su última publicación para criticar la forma de actuar y la falta de empatía de la periodista, quien da a entender que no sabe a qué se refieren.