La noticia del fin de Sálvame va camino de ser la bomba informativa del panorama televisivo del verano. Pocos programas han levantado tanta polémica y han despertado por igual simpatizantes y detractores. La filtración de la decisión de Mediaset de poner fin al programa de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban cayó como un jarro de agua fría hace una semana. Nadie se lo podía imaginar.

Sin embargo, la cadena confirmó todo lo publicado el lunes y hasta Ana Rosa Quintana tuvo que hablar en su programa sobre su futuro como nueva reina de las tardes de Telecinco. En el plató de Sálvame parece que la procesión va por dentro y que, pese a la incertidumbre laboral de muchos de los colaboradores, el programa va a seguir adelante como si nada. Parte de esta actitud puede deberse al apoyo que tanto la productora del programa, la Fábrica de la Tele, como muchos de los rostros del programa tienen en la calle. Tanto es así que un grupo de seguidores de Sálvame planea plantar cara a la dirección de Mediaset y ya ha anunciado una manifestación a las puertas de Telecinco para reclamar que el programa de la Esteban siga adelante.

En cualquier caso, la decisión de la nueva dirección de la cadena de poner fin a 14 años de historia de Sálvame el próximo 16 de junio parece que no estaba tan clara como parecía. La noticia ha saltado gracias a la comunicación que Mediaset ha hecho a los colaboradores del programa. Sálvame no dejará de existir el 16 de junio, tal como estaba previsto.

Nueva fecha para el fin del programa

¿Acaso Mediaset ha reculado? No. La decisión de cerrar el programa es firme. Sin embargo la fecha de hacerlo no. Aún no se había comunicado a los trabajadores de la productora y del programa y parece que los planes de Telecinco pasan por seguir emitiendo Sálvame hasta el 23 de junio, una semana más de lo previsto. El motivo: que el final del programa coincida con el fin del calendario escolar.