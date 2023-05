Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Surrealista no pero sí en shock es como se quedó Óscar, la cita de Félix Bompart, la bomba del caribe. Este venezolano llegó para triunfar y dejar claro que todo en él era singular e irrepetible. Hace dos meses y medio que está en España y no quiere dejar pasar ni un segundo sin impresionar a quien lo vea, daba igual si era Carlos Sobera o Matías Roure.

"Mira mamá... sin manos"

Nada más llegar al restaurante demostró todo lo que podía hacer sin manos: “Mira mamá sin manos”, mientras se acaba un chupito de un golpe sin usar sus manos. Tampoco dejó duda alguna sobre su personalidad latina y sexual: “Soy una persona muy sexual, sexy, miau”. Pese a eso, parece que Félix no ha tenido mucha suerte en el amor porque, según su opinión, no todo el mundo puede manejar “tanto, tanta cara, tanto cuerpo y tanta actitud”.

"Solo quiero que sea grande"

En cualquier caso, sí sabe perfectamente lo que quiere y qué tipo de chico busca: Grande “solo quiero que sea grande”. No tiene dudas: "Los hombres delgaditos son ricos pero no... me gusta la carne, me gusta que me aplasten, sentir el poder, sentirlo grandote"

Quien parece que no estaba preparado para la bomba latina era Óscar, su cita en First Dates: mi primera impresión ha sido guau… ha sido un shock”.