El restaurante de First Dates ha recibido a Carlos, un heavy que considera que lo suyo es un estilo de vida, "una religión". Además, asegura que su estilo varía en función del "venazo" que le dé. "A veces voy de goticucho del infierno, otras de rockero, otras de los ochenta...". En el programa de Cuatro, al que llega con un look "del día a día", viene a buscar a alguien afín a él.

Desirée, una joven andaluza de 29 años, es su cita de la noche. Se presenta como "la zorra galáctica", y es que así la llaman sus amigos. Ella tiene claro lo que no le gusta: los heavys casposos. Ha tenido dudas sobre Carlos, pero finalmente ha podido darse cuenta de que él no es uno de ellos, "es un heavy muy guay". ¡Menos mal!

Carlos, que conoce mucho su cuerpo, dice saber dónde está el punto G. "Me da igual lo que piensen muchos "turbomachos", ¡chicos, probadlo!" anuncia ante las cámaras de Cuatro.

Durante la cena ambos han intercambiado varias ideas. Carlos se ve de mayor solo en una casa con animales y un huerto, algo que a Desirée no le ha gustado demasiado. También han hablado de viajes, donde sí que han coincidido más. A los dos les gusta viajar y los vikingos, por eso Desirée quiere ir a Escandinavia.

En la decisión final, Carlos ha querido repetir su cita con Desirée, pues cree que le han quedado temas por resolver y la ve como un enigma al que tiene que buscar respuesta. Ella, por su parte, no ha querido tener una segunda cita a modo de pareja, pero sí una amistad con Carlos. "Te veo un buen chaval, pero no es el prototipo que busco", le explica. Ella busca un "tío mazado" porque le da más morbo, y Carlos no es "fortachón".