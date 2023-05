Jesulín de Ubrique vuelve a Telecinco. El torero ha aceptado volver esta noche a la cadena de Mediaset, con la que durante décadas ha estado en pie de guerra, por los numerosos ataques recibidos desde 'Sálvame', en concreto por parte de Belén Esteban.

El marido de María José Campanario se ha quejado abiertamente del mal trato recibido en este tiempo, en el que ha tenido que soportar mentiras, sin posibilidad de defenderse.

"Tengo cuentas pendientes con esta casa. Voy a defender a capa y espada la privacidad de mis 4 hijos, no voy a cruzar ninguna línea en ese sentido", asegura el torero. "El que no lo respete, ya saben lo que hay".

Titulares de Jesulín de Ubrique

"Mi mujer y yo somos uña y carne. Vamos juntos a todo".

"Me arrepentí de sacar una canción. Me perjudicó en mi profesión y por eso decidí cortar por lo sano. Pagué lo que me tocó a la discográfica".

"Muchas veces la prensa sensacionalista suele dar patadas al aire y ha plasmado una imagen de mi mujer que no era real. Ella es muy divertida y si tienes la oportunidad de entrevistarla podrás confirmar lo que te digo. Yo tengo la suerte de tenerla como esposa y como amiga".

"Yo no puedo estar todos los días desmintiendo lo que se inventan. Lo mejor que hemos hecho mi mujer y yo es aislarnos de todo eso, hemos puesto una línea roja y el que la salta tiene que verse con los abogados. Yo soy muy claro, miro a la cara y voy de frente. A veces me he metido en berenjenales, pero es que si no reviento".

"Hay gente muy buena y muy seria en la prensa del corazón, que intentan contrastar las cosas".

"María José está muy bien de salud. Está sabiendo gestionar muy bien las fibromialgia. Es una mujer que en los momentos difíciles siempre tiene una cara buena"

"Hoy en día, el torero es un atleta. Yo no fui el mejor ejemplo, porque toreaba tanto que no tenía tiempo de entrenar, pero lo de hoy es impresionante".