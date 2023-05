Pasapalabra ha perdido recientemente a una de sus concursantes m谩s queridas, que casi permanec铆a en el programa desde la salida de Rafa Casta帽o y Orestes Barbero y que ya hab铆a acumulado la nada desde帽able cifra de 18.600 euros a lo largo de los treinta programas en los que hab铆a participado.

Todo un r茅cord teniendo en cuenta que los n煤meros de Pasapalabra ven铆an de unas cimas muy exigentes: Rafa y Orestes, que lucharon por un bote de m谩s de 2,2 millones de euros, estuvieron en el programa durante meses enteros y se hab铆an convertido ya en personajes casi casi inamovibles en las tardes de Antena 3. Su calidad era excepcional, pero tambi茅n lo era la de esta concursante, que tuvo que abandonar el concurso cuando un joven valenciano le gan贸 en la silla azul.

Pasapalabra: bienvenida a Adri谩n

Marta Garriga, que se hab铆a convertido en una de las concursantes que m谩s hab铆a permanecido en el programa tras la marcha de Rafa y Orestes, se encontr贸 en su camino con Adri谩n, reci茅n llegado a Pasapalabra desde Val猫ncia y estudiante de F铆sica. La desbanc贸 de su trono y finiquit贸 los divertidos duelos entre Marta y su hasta entonces rival: Encarni Bonillo, que pas贸 a enfrentarse al joven valenciano.

Y lo hizo con dolor por la compa帽era perdida ("le hab铆a tomado cari帽o", dijo de ella tras la salida de Marta) y por el reto que le supon铆a Adri谩n. No era para menos, ya que el estudiante lleg贸 pisando fuerte y no s贸lo no se amilan贸 durante el enfrentamiento con Encarni en el rosco de Pasapalabra, sino que bord贸 una magn铆fica actuaci贸n.

Adri谩n, el nuevo concursante de Pasapalabra, aterrizado en el programa de Antena 3 tras la expulsi贸n de Marta, empat贸 en su primer programa y el segundo lo afront贸 con id茅ntica determinaci贸n: sin dudar y muy seguro de s铆 mismo.

Tan buena imagen ofreci贸 el joven valenciano que su contrincante, una mucho m谩s experimentada Encarni, al menos en Pasapalabra, no pod铆a disimular los nervios ni quitarse de encima el rictus de preocupaci贸n que le asomaba al rostro.

Encarni se frotaba constantemente las manos y se limpiaba las palmas en la ropa, no se sabe si por efecto del calor de los focos o, como parec铆a dejarse entrever por su expresi贸n, por los apuros que ella misma intu铆a. Y as铆 fue: el duelo entre Encarni y Adri谩n en el rosco de Pasapalabra no defraud贸 a nadie.

Rosco de Pasapalabra entre Encarni y Adri谩n

Empez贸 Encarni y la sigui贸 Adri谩n. Ambos contestaron muy poco a poco, con algunas tiradas de cinco aciertos consecutivos pero m谩s bien con intervenciones escasas, de apenas un par de respuestas.

La menor experiencia de Adri谩n le llev贸 a cometer el primer error al equivocarse de palabra y contestar a la Y con la soluci贸n que ten铆a preparada para la letra C. Fallo garantizado. Primero de la tarde. Poco despu茅s le sigui贸 otro precisamente en la C, ya que la palabra por la que hab铆a apostado no era la correcta. Al final de su tiempo, Adri谩n ten铆a en el rosco de Pasapalabra 21 aciertos y dos errores.

Encarni, por su parte, visiblemente nerviosa al estar por detr谩s de Adri谩n durante casi toda la prueba del rosco, gast贸 sus balas y consigui贸 alcanzar al valenciano. En su beneficio, la concursante no ten铆a ni un solo error, lo que le otorga la victoria en el programa, emitido el lunes 15 de mayo, lo que significa que el joven estudiante de F铆sica tendr谩 que sentarse el pr贸ximo d铆a en la silla azul, la misma que le dio acceso a Pasapalabra y la que tambi茅n puede acabar expuls谩ndolo.