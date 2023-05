José María Gutiérrez 'Guti', el legendario jugador del Real Madrid, ha vuelto a dar la nota en uno conocido programa de televisión tras la humillación del Real Madrid en Champions League, superado por el Manchester City de Pep Guardiola (4-0) y con un planteamiento fallido en el Etihad Stadium.

En media hora de juego, el City de Guardiola fue dueño del balón con un 76% de posesión, 237 pases completados y el Real Madrid apenas 45. Solo Thibaut Courtois evitó una debacle en los primeros minutos con sus paradas salvadoras a Erling Haaland. Sin respuesta el conjunto madridista ante la presión alta de Guardiola que provocó continuas pérdidas. Obligado a jugar en largo. Con menos velocidad que el rival y menos agresividad. Sin la intensidad que demandaba un duelo tan grande.

Y todo ocurrió el día que Carlo Ancelotti celebraba sus bodas de oro en su partido 50 en Liga de Campeones con el Real Madrid y se convertía en el técnico con más encuentros dirigidos en la competición de mayor prestigio, 191, superando a sir Alex Ferguson, el técnico italiano sufrió una de sus derrotas más duras, superado por el Manchester City.

El cuadro de 'Guti'

La imagen de Guti en 'El Chiringuito' está fuera de todo calificativo (lamentablemente). El jugador de fútbol, visiblemente afectado por la derrota de su equipo, empezó con las cámaras enfocándolo. El exjugador madridista inició 'El Chiringuito' con varios minutos solamente silencio, mostrando su desolación y tristeza. El ahora tertuliano, con lágrimas en los ojos y abatido, no articuló palabra durante 2 minutos y 39 segundos en silencio solo para dar la nota en 'El Chiringuito'.

Por su parte, Guti se mostró muy crítico con la imagen del equipo. "No he visto en ningún momento al Real Madrid. ¿Cuál era el plan de partido? Se sabía que el Madrid no iba a tener el balón y ese fue el error... Intentar salir de tú a tú al City.. Hubo rachas del partido donde el Madrid presionaba arriba, pero no de manera organizada y eso despista al jugador. El Manchester City hizo todo perfecto y el Real Madrid no supo sacar sus virtudes. Contra otros equipos, el Madrid sí puede ganar en posesión, pero al City no. El equipo estuvo francamente mal, salvando a Courtois. Esto es cosa de todos... no es algo solamente de Ancelotti".