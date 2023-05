Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

En uno de las últimas emisiones, ha sido un afroitaliano que vive en València desde hace cinco años, Antonio, quien ha acudido en busca del amor, confesando que su principal meta en la vida es "ser millonario". Su acompañante de la velada y a quien le han sentado en frente es a Judith, una joven de 21 años que se ha presentado como una chica "muy segura" de sí misma.

Antonio ha confesado que siempre ha querido tener una novia morena, un rasgo físico que Judith cumple. Además, también ha compartido que le gusta las pecas y el pelo que se ha hecho su cita, así como el estilo propio que derrocha, ya que le gusta la gente diferente. Ella, por su parte, ha dicho que está buscando a un chico proactivo, y que, aunque a veces siente que es bisexual porque algunas mujeres le llaman la atención, siempre acaba prefiriendo salir con hombres.

Además, Judith le ha explicado a Antonio que ella no quiere un "aquí te pillo, aquí te mato", sino que busca a alguien con quien también poder compartir experiencias. Pese a que la cita no está siendo un desastre, es cierto que se palpa que los dos no tienen los mismos objetivos vitales. Mientras que él se muestra como una persona muy ambiciosa que quiere ganar mucho dinero, ella es más humilde y asegura que lo que quiere es tener "una familia, un hogar y un trabajo" que le haga feliz.

Este ha sido el principal motivo por el que Judith se ha negado a tener una segunda cita para seguir conociendo Antonio. Él ha mirado a la joven a la cara y le ha dicho que sí que quería continuar conociéndole, pero ella le ha dicho que no había sentido feeling de pareja y que pese a que no le importaría volver a quedar, no sería en un "plan romántico".