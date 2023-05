Jorge Javier Vázquez, presentador estrella de Telecinco, no ha aparecido por la cadena de televisión desde hace más de una semana, concretamente desde el miércoles 17 de mayo, lo que ha desatado los rumores sobre la próxima terminación de su contrato con Telecinco.

De hecho, se han llegado a publicar noticias en este sentido que afirmaban que Mediaset estaba preparando la finalización del contrato de Jorge Javier Vázquez tras admitir que los datos de audiencia de Sálvame eran escasos y apostar por Ana Rosa Quintana para la franja de la tarde en Telecinco. El adiós de Sálvame está previsto para el 23 de junio tras permanecer 14 años en antena, lo que ha dado pie a diversas teorías sobre el futuro laboral del presentador.

Tras todos estos rumores, con la audiencia preguntándose dónde está Jorge Javier Vázquez y por qué ya no sale en Telecinco, ni en Sálvame ni en Supervivientes, Mediaset ha tenido que hacer un comunicado en el que detalla que el presentador no aparece en antena por motivos de salud.

La ausencia de Jorge Javier Vázquez se debe, especifica la cadena de televisión, a una recomendación médica, ya que el presentador se encuentra de baja laboral. La Fábrica de la Tele también ha confirmado la versión oficial sobre el estado de salud de Jorge Javier facilitada por Mediaset.

El conocido presentador renovó su contrato con Telecinco en septiembre de 2022 pero, debido a los malos datos de audiencia, han sido muchas las voces que han apuntado la posibilidad de que la nueva dirección de Mediaset rescinda el contrato de Jorge Javier Vázquez y prescinda de sus servicios esta misma temporada. La medida se enmarcaría en los esfuerzos de renovación de la imagen de Telecinco tras la pérdida de liderazgo de audiencia frente a Antena 3.

No obstante, Mediaset ya ha informado a La Fábrica de la Tele de su intención de encomendarle nuevos proyectos, lo que al menos parece garantizar cierta estabilidad al equipo y descartar la posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Sin embargo, la baja de Jorge Javier Vázquez ha ocurrido un día después de esa notificación. Concretamente, su ausencia se advirtió en Supervivientes, cuando Carlos Sobera anunció que Jorge Javier Vázquez no estaría en la gala porque se encontraba indispuesto, al tiempo que aseguraba que no había motivo de preocupación.

El estado de salud de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez, de 52 años, ha enfrentado desafíos de salud en el pasado, como un ictus en 2019 que requirió una operación de urgencia. En el mismo año, tuvo que someterse a una segunda intervención quirúrgica debido al estrechamiento de uno de los stents colocados durante la primera operación.

Además, en 2022 sufrió mal de altura durante unas vacaciones en Perú, lo que lo llevó a ser hospitalizado. A esto se suma la depresión que experimentó después del ictus, un tema del que ha hablado abiertamente en varias ocasiones.

En resumen, la ausencia temporal de Jorge Javier Vázquez en Telecinco ha generado incertidumbre y especulaciones en torno a su estado de salud y a su futuro en Telecinco. Mediaset ha confirmado su baja por recomendación médica, y aunque se han filtrado detalles adicionales, la empresa ha desmentido noticias falsas sobre la terminación de su contrato. La atención se centra ahora en la pronta recuperación del presentador y en los próximos pasos de Mediaset respecto a su programación y al equipo de Sálvame.