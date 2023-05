Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Durante una de los últimas emisiones fueron Joel y Ana los que acudieron al programa buscando a 'su media naranja'. Él se presentó como un tipo "un poquito canalla" que quiere salir del "mujerismo" y espera encontrar a una mujer que le toque el corazón, y lo que le gustaría encontrar a una mujer con un cuerpo trabajado que le hable de su forma de vida. Ella, por su parte, hace poco que ha salido de una relación de tres años y quiere a un hombre con madurez.

Ana quiso saber durante la velada si su cita se consideraba ángel o diablo, y él le ha dicho que dependía de la ocasión. Eso sí, cuando ella le dijo que le caía bien porque parecía maduro, era fiestero y tenía pinta de osito, Joel se indignó: "¿Un osito? Yo soy un tigre, un tiburón". Por lo que explicó, es consciente de que su apariencia puede engañar a las chicas, pero asegura que él de maduro y achuchable tiene muy poco.

Una vez terminaron de cenar, acudieron al reservado, y Ana besó el cuello de Joel. "¡Guau! De vampiro total", espetó él. Ella estaba segura de que el beso le había encantado: "Creo que lo intimidé, se puso rojo como un tomate", opinó. En ese momento Joel le preguntó si tenía tatuajes, y ella le respondió de forma muy sensual que "está llena" de tatoos". "Eso sí que no me lo puedes decir, ahora sí que me he sonrojado, me encantan los tatuajes en una mujer", le contestó él.

"Quizás tendría una noche de locura con ella, pero poco más. Me ha tocado ser caballero y mentir un poco", confiesa más tarde Joel solo ante las cámaras. No obstante, ella había tenido unas sensaciones completamente diferentes, y estaba segura de había hechizado al latino con sus encantos.

Por este motivo se ha llevado una decepción cuando, en el momento de decidir si querían seguir conociéndose, Joel ha asegurado que no tendría una segunda cita con ella. "Es una chica increíble, espectacular y bonita, una belleza venezolana y latina, pero aunque estuvo y bien y hubo tensión, ha faltado algo. Más naturalidad, quizás", justificaba. Ana, al parecer por orgullo, decidió que tampoco quería darle otra oportunidad a Joel, según explica porque está "buscando otras cosas" para su futuro:"Mi negocio, mis aspiraciones... No tengo tiempo", sentenciaba.