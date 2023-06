Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Xenia ha entrado a First Dates arrasando. Cuando Carlos Sobera le ha hecho un cumplido por la blusa que llevaba, la joven ha dicho que era "una blusita del chino de mi Barrio, 10 eurillos", presume. Además, ha opinado que "una puede estar guapa sin vestir de Prada".

Cuando el presentador ha visto la forma en la que gesticulaba la de Barcelona le ha comparado con Tamara Falcó. Xenia ha explicado que ha tenido varias relaciones y que ha estado con "chicos con rastas, hippies, pijos, skaters", así que el físico no le importa, pero quiere alguien que, como ella, tenga la autoestima alta "sin ser un creído".

No obstante, cuando ha visto entrar a Fernando, la joven se ha llevado una decepción: "Es del montón. Me habría gustado un chico más guapo, pero bueno, el chaval tampoco es feo y al final todo se lleva por dentro", ha espetado. Por su parte, él no sabe si es ella es el tipo de persona que busca, pero sí que le ha gustado: "No está nada mal, la verdad", ha opinado.

Cuando han brindado, Xenia ha recitado un ritual antes de beberse el chupito: "Quien no apoya no folla, quién no recorre no se corre, quién no se lo pasa por el moño no le comen el coño, por la Virgen de Guadalupe, que baje y me lo chupe, y por debajo del brazo para evitar el embarazo". Fernando se ha quedado atónito.

En el tema sexual, Xenia ha asegurado que ha tenido algún rollete con alguna chica y que es una "diosa del sexo", pero que "solo los primeros meses, luego me malacostumbro y soy una estrellita de mar". A Fernando no le importaría comprobarlo, pero ha confesado que para él no es lo mismo tener sexo con amor que sin amor. Además, el joven ha dicho que nunca ha tenido una relación seria.

Ella no tiene ningún tipo de tabús en el tema sexual y ha sentido que igual su cita no estaba lo suficientemente experimentado para lo que estaba buscando, así que no ha querido darle una segunda oportunidad para seguir conociéndole.